Centrosx: è il giorno delle primarie in Puglia, seggi aperti fino alle 20

La Puglia è chiamata a votare alle primarie del centrosinistra, in vista delle elezioni regionali di primavera, per la scelta del candidato presidente. Dalle 8 alle 20 potranno esprimere la propria preferenza tutti i pugliesi con più di 16 anni. Sono 272 le sezioni allestite in tutta la regione, oltre 1200 i volontari. Si vota nel seggio corrispondente alla città o al quartiere di residenza; sono 250mila le schede già pronte. Gli under 18, chi non può spostarsi per motivi di salute e coloro che voteranno in un Comune diverso da quello di residenza, devono registrarsi preventivamente compilando un modulo disponibile sul sito delle primarie. I seggi saranno aperti dalle ore 8:00 alle ore 20:00. L’elettrice/elettore esprime il suo voto tracciando un unico segno sul nome del candidato o della candidata scelta. La scelta è tra Michele Emiliano, Elena Gentile, Fabiano Amati e Leonardo Palmisano.