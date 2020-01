Primarie, Emiliano: «Mai più con i renziani»

Governatore Michele Emiliano, siamo a poche ore dal voto delle primarie. Quanto ha pesato il tentativo di boicottaggio di una parte della coalizione?

Sono un appuntamento fondante della sinistra. Qualcuno ha provato a delegittimarle, ma noi abbiamo fatto bene a farle a gennaio. Gli attacchi alla consultazione sono stati utili: se qualcuno voleva bloccarle, faceva meglio a stare zitto.

Nessun danno quindi?

Hanno provocato un popolo intero e così si sono motivati in tanti per andare a votare. Gli argomenti che utilizzano i detrattori non stanno in piedi. Alcuni di quelli che sono perplessi o invitano a non andare a votare hanno partecipato alle primarie. Come spiegano le differenze tra le loro primarie e queste? L’alternativa è dare il pallino della Puglia a Salvini, Meloni e Berlusconi.

