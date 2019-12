Rifiuti in Puglia, un'anagrafe pubblica per controllo ciclo da parte dei cittadini

BARI - Un’anagrafe pubblica per permettere anche ai singoli cittadini di controllare, in ogni passaggio, il ciclo dei rifiuti: è la proposta di legge che questa mattina la consigliera regionale di Forza Italia Francesca Franzoso ha depositato in V commissione consiliare. Il testo è stato elaborato con il contributo di Massimiliano Iervolino, segretario nazionale dei Radicali italiani e consulente della commissione Bicamerale sulle ecomafie, presente a Bari alla conferenza stampa convocata per comunicare i dettagli della proposta di legge.

La norma ha lo scopo di rendere pubblici e trasparenti dati e documenti sul ciclo dei rifiuti in Puglia, in modo da controllarne il funzionamento. Prevede l’istituzione da parte della Regione Puglia, a seguito di intese con Arpa e Ispra, di una pagina web denominata «Anagrafe dei rifiuti» con informazioni per ogni Comune e provincia. Particolare attenzione viene riservata all’impiantistica con la pubblicazione di ubicazione, proprietà, autorizzazioni, numero di controlli Arpa, capacità di smaltimento per ciascuna struttura. La proposta di legge prevede anche la pubblicazione delle destinazioni finali dei rifiuti. Stesse disposizioni sono previste per le discariche. Infine, il provvedimento prevede la pubblicazione delle polizze fideiussorie e l’ammontare totale del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, la cosiddetta 'ecotassa', nonché la destinazione finale del fondo.