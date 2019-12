Popolare Bari, sindacati e consumatori: tutelare 3mila lavoratori e 70mila azionisti

Dai sindacati alle organizzazioni dei risparmiatori: la notizia choc della Banca Popolare di Bari commissariata da Bankitalia registra altre posizioni.

Per la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, «Bisogna tutelare i 3 mila lavoratori e tutti i correntisti della Banca popolare di Bari. Il Governo ha il dovere di intervenire. Ma serve anche fare chiarezza sulle responsabilità di quanti hanno prodotto questo ennesimo disastro. Dove era chi doveva controllare i bilanci in questi ultimi 10 anni?».

Il segretario generale della First-Cisl Riccardo Colombani chiede al Governo di «agire in fretta» per il salvataggio della Banca Popolare di Bari. «Lo stallo che si è registrato in Consiglio dei Ministri - spiega - va superato perché le divisioni tra le forze di maggioranza non devono pregiudicare il salvataggio della banca». Secondo il sindacalista «la strada da seguire è quella già percorsa per Carige, per la quale si era intervenuti per decreto con garanzie statali sull'emissione di obbligazioni». «Come per Carige - spiega - è necessario che sia allestita un’operazione di sistema che veda al centro il Fitd». «First Cisl è impegnata a tutelare i lavoratori in questo momento difficile», sottolinea Colombani. "Vigileremo - è la sua conclusione - affinché qualsiasi soluzione sia nel segno della responsabilità, in ballo c'è il destino di una banca di fondamentale importanza per la società e l'economia del Mezzogiorno».

La Uilca-Uil è «vicina alle ai lavoratori della Banca Popolare di Bari e si impegna a seguire la vicenda da vicino». Lo afferma il segretario generale Massimo Masi, che agirà «sia con i rappresentanti interni che con la Segreteria Nazionale». «Sarà nostra cura nei prossimi giorni - sottolinea - valutare ulteriori iniziative anche con le altre organizzazioni sindacali. «La notizia del commissariamento non ci stupisce, come si usa dire, aggiunge - tanto tuonò che piovve perché la gestione di questa banca è stata da anni fallimentare e purtroppo gli errori delle gestioni passate ricadranno sui Lavoratori e sui piccoli risparmiatori della Banca Popolare».

Sul fronte dei risparmiatori, e nell'interesse di 70mila azionisti, «Quello che chiediamo ora al Governo è di fare squadra, evitare inutili polemiche interne e trattare i risparmiatori della Popolare di Bari non come dei cittadini di serie B ma con la giusta attenzione, come avvenuto in passato per le banche venete» afferma in una nota Antonio Calvani, dell’Unione nazionale consumatori della Puglia.

«La Procura di Bari - prosegue - ha aperto un nuovo fascicolo d’indagine sulla Banca Popolare di Bari dopo la lettera inviata dalla Consob. E’ un’ottima notizia. Speriamo che la Procura possa fare luce sui profili penalmente rilevanti di questa preoccupante vicenda che sta togliendo il sonno a tanti risparmiatori».

«Quanto al commissariamento di Bankitalia - sottolinea - come al solito chi deve vigilare si sveglia troppo tardi e prova a chiudere i cancelli dopo che i buoi sono già scappati. Nulla è cambiato rispetto al passato». «La responsabilità di questa situazione e delle difficoltà in cui si trovano i 70mila risparmiatori - evidenzia Calvani - va certamente ricercata anche in chi, come Consob e Banca d’Italia, aveva l’obbligo di vigilare e non lo ha fatto».