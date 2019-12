Sabato 14 dicembre la «Gazzetta» in edicola abbinata a «Italia Oggi»

Novità per «La Gazzetta del Mezzogiorno»: domani, sabato 14 dicembre, il giornale sarà in edicola abbinato a «Italia Oggi», al prezzo di 1,30 € anziché 3,30 €. L'iniziativa riguarderà le province di Bari (a esclusione dei comuni di Altamura, Gioia del Colle, Gravina in Puglia e Santeramo in Colle), Foggia e il Nordbarese. Continua invece, anche in Basilicata e in Salento, l'abbinamento con il QN Quotidiano Nazionale, venduto insieme alla «Gazzetta» al prezzo di un unico giornale, 1,30€.