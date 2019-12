Google, tra le parole più cercate dagli italiani nel 2019 c'è anche la Puglia

La Puglia è al quinto posto tra le mete delle vacanze più cercate su Google nel 2019 dagli italiani. È uno dei dati che emerge dalle classifiche pubblicate dal motore di ricerca più famoso al mondo, che ogni anno svela quali sono i gusti degli utenti del web, divisi in categorie. Ed ecco che nella categoria 'mete vacanze' spunta la Puglia, al quinto posto, dietro a Zanzibar, medaglia d'oro, Croazia, Sardegna e Calabria. Triste primato tra le parole più cliccate in assoluto per Nadia Toffa, venuta a mancare lo scorso 13 agosto, seguono Notre Dame, Sanremo, Elezioni europee e Luke Perry, il 'Dylan' di Beverly Hills 90210 scomparso a marzo.

Curiosità nelle altre classifiche: nella categoria 'fai-da-te' vincono gli Gnomi di Natale, seguiti da Costumi di Carnevale, Maschera viso, Segnaposto pasquali e Pollaio. Gli italiani, invece, hanno cercato su Google cosa significano, nell'ordine, Machu Picchu, Hollywood, Trigama, Flat Tax, DSGA, e vogliono sapere come fare la Domanda per diventare Navigator, il Cubo di Rubik, la valigia, il nodo alla cravatta, il Passaporto. Tra le ricette vincono la Pastiera Napoletana, il Tiramisù, le lenticchie, la Colomba Pasquale e le Chiacchiere. Tutte le classifiche possono essere consultate a questo link