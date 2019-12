L’assessorato all’Agricoltura nella bufera delle Primarie

BARI - Un «rimpastino» per dare slancio ad un settore cruciale della giunta regionale e per consolidare il radicamento «emilianista» anche nel Brindisino, territori d’elezione del rivale Fabiano Amati nelle primarie: potrebbero essere queste due le linee di interpretazione della nomina del consigliere regionale Pino Romano all’assessorato all’Agricoltura, delega assunta da Michele Emiliano dopo le dimissioni dell’ex titolare Leo Di Gioia.

Romano, eletto nel Pd, già capogruppo uscente nell’ultima consiliatura del governo Vendola, attualmente è presidente della Commissione Sanità ed è iscritto al «gruppo misto». Considera la possibile nomina di Romano un ottimo acquisto per il governo regionale Alfonso Pisicchio, assessore regionale e leader di Senso civico: «Romano ha un background importante. Conosce bene la macchina regionale, si impegna e studia a fondo i temi. Potrebbe dare un grande contributo in una situazione delicata come quella dell’agricoltura, settore cruciale nel quale in passato ci sono stati errori». Poi un ulteriore elogio: «Può essere un valore aggiunta per la giunta regionale. Non entrerebbe con una indicazione di gruppo, ma fornirebbe un grande aiuto alla macchina amministrativa». Rispetto all’interpretazione della nomina come una indicazione con effetti collaterali nelle primarie del 12 gennaio: «Romano in giunta in chiave anti-Amati? La provincia di Brindisi non era stata rappresentata nell’ambito dell’amministrazione e questa nomina può essere una gratificazione. Non credo che sia dietro una differenziazione rispetto al rivale Amati. Si tratta di una nomina che durerà qualche mese…», conclude Pisicchio

Più malizioso è invece il commento dell’ex assessore all’Agricoltura, il foggiano Leo Di Gioia: «Attendo anche io ansioso di avere un nuovo assessore al ramo. Nei prossimi giorni avrò molto da dire sui temi del mondo agricolo, rappresentando una serie di temi pubblicamente». «E per questo sarà utile avere un interlocutore su queste materie», chiosa volutamente dimenticando che attualmente l’assessore ad interim è proprio Emiliano.

La nomina di Romano crea, infine, qualche sussulto anche nel centrosinistra brindisino: indiscrezioni confermano il malumore del consigliere regionale di Mdp Mauro Vizzino, espressione del territorio di Mesagne, molto vicino a San Pietro Vernotico, città di Romano. L’assessorato al consigliere ex Pd libererebbe però la presidenza della ambita Commissione Sanità, che in questo caso potrebbe rientrare in un ampio accordo compensativo per tenere coeso il centrosinistra a poche settimane dalle primarie e a qualche mese dalle elezioni di primavera.