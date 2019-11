Bari, vigilanza privata all'ex manager Adp: risarcirà 480mila euro

Il Tribunale civile di Bari, sezione specializzata in materia di Imprese, ha condannato l’ex amministratore unico di Aeroporti di Puglia, Domenico Di Paola, al pagamento di un risarcimento danni pari a circa 480 mila euro nei confronti della società aeroportuale per il servizio di sicurezza privata, con sorveglianza notturna a casa di Di Paola, pagato per anni a spese di Adp. L’importo del risarcimento, su decisione del Tribunale, sarà tuttavia interamente rimborsato a Di Paola dalla compagnia assicurativa con la quale Adp e l'allora amministratore avevano stipulato una polizza che copriva la responsabilità civile.

Su questa vicenda pende in primo grado anche un processo per truffa a carico di Di Paola e dell’ex direttore amministrativo Patrizio Summa, colui che materialmente firmò i mandati di pagamento per il servizio di vigilanza. I due procedimenti, quello civile e quello penale, sono stati avviati nel 2014 su impulso della Regione Puglia, socio di maggioranza (oltre il 99%) di Adp, che aveva disposto una indagine conoscitiva, scoprendo così che l’incarico precedentemente conferito alla società che si occupava della sicurezza aeroportuale era stato esteso, su disposizione di Di Paola, alla sua sicurezza personale, con un compenso aggiuntivo di oltre 576 mila euro in 8 anni, dal 2006 al 2013, senza informare di questo l’assemblea dei soci e il collegio sindacale.

Di Paola si era giustificato spiegando che «la protezione personale - si legge nella sentenza - si era resa necessaria essendo stato vittima di ripetute minacce di morte, ricevute con lettera anonima al cui interno erano stati rinvenuti proiettili, e rivoltegli in un’occasione da uno sconosciuto mascherato con un casco e armato, che lo aveva bloccato per strada» (solo quest’ultimo episodio formalmente denunciato). Il Tribunale ha però evidenziato una «insufficiente dimostrazione della situazione di rischio oggettivo che avrebbe giustificato l'esborso per la società», concludendo per una «sproporzionata e negligente adozione dell’oneroso sistema di vigilanza» e condannando l’ex amministratore.