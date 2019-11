Puglia, Laricchia e Lezzi referenti per le Regionali 2020

BARI - La consigliera regionale del M5S, Antonella Laricchia, e la senatrice Barbara Lezzi sono state individuate come referenti rispettivamente del gruppo regionale e del gruppo parlamentare in vista della campagna elettorale per le elezioni del 2020, come indicato ieri da una nota dal Movimento 5 Stelle. Nello specifico, «a loro - si legge - spetterà il compito di convocare le riunioni e formulare entro il 10 dicembre una proposta che sia il più condivisa possibile. Successivamente si apriranno le candidature per le Regionarie».

«Da mesi - dichiarano le pentastellate - siamo al lavoro con i consiglieri regionali, comunali, Sindaci e Parlamentari del M5S, nonché con molti cittadini attivi ed esperti per la stesura del programma per le prossime elezioni regionali. Coinvolgeremo anche gli esponenti della società civile per ricevere i loro contributi e intraprendere il percorso che porterà alla squadra di candidati”