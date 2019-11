In arrivo in Puglia e Basilicata 45 mln di euro dall'Anas per ponti e gallerie

L’Anas ha pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale cinque bandi di gara per 25 milioni di euro complessivi, per l’affidamento di lavori di manutenzione programmata di ponti, viadotti e gallerie sulle strade statali della Puglia. E quattro bandi di gara, del valore complessivo di 20 milioni di euro, per «l'affidamento dei lavori di manutenzione programmata di ponti e viadotti sulle strade statali della Basilicata».

In Puglia gli appalti, da 5 milioni ciascuno, riguardano il risanamento strutturale dei ponti e dei viadotti dei cinque Centri manutentori della Struttura territoriale Puglia, nell’ambito di un investimento nazionale complessivo di 380 milioni in Italia. L’iter per l’affidamento sarà attivato mediante Accordo Quadro, di quattro anni, che consente di avviare i lavori con la massima tempestività, senza dover espletare una nuova gara di appalto.

«Gli appalti in Basilicata invece - è scritto in una nota - di cinque milioni di euro ciascuno, riguardano il risanamento strutturale dei ponti e dei viadotti dei quattro «Centri manutentori della struttura territoriale Basilicata», nell'ambito di un investimento complessivo di 380 milioni di euro sull'intero territorio nazionale. L'iter per l'affidamento sarà attivato con una procedura di accordo quadro di quattro anni, «che consente di avviare i lavori con la massima tempestività, senza dover espletare una nuova gara di appalto, con un risparmio di tempo e maggiore efficienza nell'esecuzione».