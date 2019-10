Bari calcio, Vivarini: «Con Ternana testeremo nostra crescita»

BARI - «Abbiamo conquistato sette punti in tre partite. Per noi deve essere la normalità. Dobbiamo essere sempre competitivi ed efficaci. Arriva ora la Ternana: partita molto difficile ma abbiamo l’obiettivo di far rendere la squadra per le potenzialità che ha. Spero ci sia spettacolo». Così Vincenzo Vivarini, tecnico del Bari, ha presentato la sfida di domani al San Nicola con la capolista Ternana. «Vogliamo diventare una squadra importante. Gli umbri hanno un gioco bene consolidato, con tre attaccanti molto dinamici - ha aggiunto l'allenatore - mentre noi dobbiamo proseguire sulla strada della solidità. Sarà un test attendibile per vedere a che punto siamo nella crescita».

«D’Ursi? Stiamo cercando di recuperarlo per averlo senza problemi, nel pieno delle forze. Rientra Frattali tra i pali, e può darci sicurezza. Terrani e Floriano si integrano bene con Simeri o Antenucci. Noi però dobbiamo avere equilibrio. Schiavone è recuperato. Folorunsho ha tanta sostanza, deve migliorare a livello tattico, ma può essere molto utile alla causa», ha chiarito ancora Vivarini in merito alla formazione anti-Ternana. Poi un messaggio al gruppo: «Con le cinque sostituzioni in Lega Pro, non ci sono titolari e panchinari».