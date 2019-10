Regionali in Puglia, la direzione del Pd annuncia: «Primarie entro dicembre»

BARI - La direzione regionale del Pd, convocata a Bari dal segretario regionale Marco Lacarra, dopo una discussione a più voci ha indicato il mese di dicembre come limite temporale per tenere le primarie con cui scegliere il candidato del centrosinistra per le regionali del 2020.

Il partito porterà una bozza di regolamento per le primarie al tavolo della coalizione nella prossima riunione: in quella sede il Pd proporrà di organizzare entro il 20 ottobre un evento programmatico di coalizione volto a dare l’avvio alla campagna elettorale per le primarie.

Nella direzione sono intervenuti, tra gli altri, Giampiero Mancarelli, Sandra Antonica, Fritz Massa, Salvatore Tomaselli, Giovanni Procacci, Domenico De Santis, Elena Gentile, Elisa Mariano e Ubaldo Pagano.