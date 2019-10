Calcio, 15 daspo per i tifosi del Melfi dopo partita con Rionero

POTENZA - Quindici divieti di accedere a manifestazioni sportive sono stai emessi dalla questura di Potenza a carico di altrettanti tifosi del Melfi per le loro "condotte» in occasione della partita Melfi-Vultur Rionero, giocata il 28 aprile scorso. La partita era valida per i play-off del campionato regionale di eccellenza.

I Daspo emessi hanno durata variabile, da uno a cinque anni.