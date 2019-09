Vaccini, in Puglia 12mila bimbi rischiano l'esclusione da nidi e materne

BARI - Sono quasi 12.600 i bambini pugliesi di età inferiore a sei anni non in regola con gli obblighi vaccinali, e (teoricamente) a rischio di esclusione da nidi e scuole dell’infanzia. È il dato che emerge dall’ultimo monitoraggio fatto dalla Regione: il 7,2% del totale non si è (probabilmente non ancora) sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie.

