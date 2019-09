Tamponamento fra 2 camion, chiusa la A14 fra Trani e Bitonto

L’autostrada A14 Bologna-Taranto è stata chiusa in direzione sud fra Trani e Bitonto per il tamponamento tra due camion avvenuto al km 653 poco prima della 11 del mattino. All’interno del tratto chiuso si è formata una coda. Sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 8/o Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia e sono in corso gli interventi di ripristino. Nello scontro uno dei due mezzi ha perso il carico di collettame, merce varia trasportata per conto di più clienti.