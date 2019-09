Grottaglie, beccati con droga e un fucile: arrestati due cugini

TARANTO - Due giovani di Grottaglie, cugini tra di loro, sono stati tratti in arresto dalla Polizia per spaccio di sostanza stupefacente e per detenzione e porto non autorizzato di fucile semiautomatico con matricola alterata e di provenienza illecita.

Gli arrestati, a settembre ed ottobre scorsi, hanno usato un’abitazione di campagna ed il terreno adiacente di proprietà di un loro familiare per occultare la droga che poi veniva ceduta ad altri individui. Inoltre, in un’altra occasione nella stessa casa avevano nascosto un fucile semiautomatico per poi venderlo ad un altro soggetto. L’acquirente è stato individuato ed ammanettato.

Uno dei due cugini finiti in manette era già stato arrestato in passato due volte: il 23 ottobre 2018 per l’occultamento di un kalashnikov ed il 9 luglio nell’ambito dell’operazione ‘Dirty Money’, nella quale furono tratte in arresto 8 persone per i reati di estorsione ed usura ai danni di un imprenditore agricolo grottagliese.