Bari, Fiera del Levante: l'inaugurazione con il premier Conte

Per il secondo anno consecutivo sarà il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ad inaugurare a Bari, il prossimo 14 settembre, l’83esima edizione della Campionaria Generale Internazionale della nuova Fiera del Levante intitolata «Dove pulsano le idee» e dedicata alla sostenibilità ambientale, economica e sociale. L’inaugurazione si terrà alle 10.30 nel nuovo centro congressi.

Come sempre si darà spazio alle istituzioni, ma ci saranno in sala anche «due interlocutrici speciali, due giovanissime donne che si sono già imposte alle cronache internazionali per la loro determinazione». La prima - riferisce una nota - è Zainab Azim, sedicenne canadese amante dello spazio che tra due anni realizzerà il suo sogno: fare un viaggio turistico nel cosmo. I suoi genitori le hanno acquistato un biglietto della Virgin Galactic per il suo diciottesimo compleanno. Il viaggio durerà due ore e prevede un allenamento specifico ai futuri astronauti. Zainab Azim, che sarà la più giovane astronauta della storia, sarà ospite della Campionaria per raccontare la sua storia e la sua voglia di cambiamento.

La seconda sarà un’altra sedicenne: Miriam Martinelli, dalle cronache nazionali definita come la Greta Thunberg italiana, perché anche lei impegnata a 'salvare il Pianetà come l'attivista svedese. Esponente di spicco del movimento Fridays for Future, che ogni venerdì scende in piazza a Milano per promuovere iniziative contro il cambiamento climatico. Anche gli attivisti pugliesi e baresi in particolare, saranno protagonisti dell’83^ edizione della Campionaria con azioni che si svolgeranno quotidianamente.

«Sarà un onore ospitare per la seconda volta il premier Conte che torna a visitare la Campionaria che quest’anno si occuperà, fra l’altro, di tematiche di interesse globale, e che parte dall’ascolto delle istanze lanciate a livello globale dai più giovani», ha detto il presidente di Nuova Fiera del Levante, Alessandro Ambrosi.