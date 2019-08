Bari, sposini si abbonano nel giorno del matrimonio. Arriva in prestito Ferrari

Nuovo colpo del Bari: il club di Luigi De Laurentiis ha ingaggiato l’attaccante Franco Ferrari, in prestito biennale dal Napoli. Il bomber argentino si è distinto nelle fila del Piacenza, club nel quale lo scorso torneo ha segnato 12 gol in 21 gare.

Il reparto offensivo della rosa di Cornacchini, in questo momento, è molto affollato: ci sono le punte Floriano, Simeri, Antenucci, Neglia, Terrani e ora anche Ferrari. E’ possibile che il club di il via libera ad operazioni in uscita per sfoltire l'organico.

Intanto, è stata superata quota 2.000 abbonamenti alla nuova stagione in serie C (nella passata stagione, in D, le tessere vendute furono 7.680).

Tra i nuovi abbonati, anche due sposini, Luca e Stefania, che hanno sottoscritto la loro tessera in abito nuziale, immortalati per l’occasione sulla pagina Fb del club: i due sostenitori speciali della squadra del Bari, con la sciarpa «Non ti lasceremo mai sola», davanti allo stadio San Nicola.

(foto Facebok SSC Bari)