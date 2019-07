Bari calcio, Folorunsho: «Sogno un gol al debutto al San Nicola»

BARI - «Mister Cornacchini e tutto lo staff mi bacchettano e mi danno consigli per migliorare, gli stessi giocatori più esperti sono sempre pronti a consigliarti, si mettono a disposizione, sta nascendo qualcosa di importante": così presenta la sua avventura nel ritiro del Bari a Bedollo (Trento) il centrocampista italo-nigeriano Michael Folorunsho, giunto in prestito dal Napoli.

«Se ho avuto problemi per il colore della pelle? Con me non attaccano certe cose, anzi più mi insultano, più mi carico; siano benvenuti gli insulti, se ti prendono di mira è perché ti temono. Un sogno? Un gol al debutto al San Nicola - ha detto - e la vittoria della squadra».

Folorunsho è entusiasta della nuova destinazione: «Vedere uno stadio che esplode così fa venire i brividi. Questa chiamata del Bari ha significato tanto per me, dopo due anni in crescendo al Francavilla, durante i quali ho capito che forse potevo fare il calciatore sul serio. In realtà pensavo che passare dalla Primavera alla C sarebbe stato facile, invece all’inizio ho fatto davvero fatica, giocare con i grandi è tutto un altro calcio», ha spiegato il calciatore romano, cresciuto nei campetti di periferia della Capitale.