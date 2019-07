Rifiuti per strada, da Regione 15 mln per bonifica 187 siti: ecco dove sono

La giunta regionale pugliese ha approvato una delibera con la quale si investono 15 milioni di euro per la bonifica dei rifiuti abbandonati per strada. Lo comunica l'assessore regionale all'Ambiente, Gianni Stea, precisando che il provvedimento mette a disposizione di comuni e Asi (Arre di sviluppo industriale) di Puglia le somme per far fronte a 53 richieste che riguardano complessivamente 187 siti, intervenendo in quelle situazione di estrema necessità

In dettaglio, ecco i comuni ammessi al finanziamento suddivisi per provincia: Bari (Adelfia, Valenzano, Modugno), Lecce (Lecce e zona Asi di Lecce, Neviano, Ruffano, Andrano, Nociglia, Cutrofiano, Trepuzzi), Foggia (Stornara e Cerignola), Taranto (Statte e Castellaneta), Brindisi (Brindisi e zona Asi di Brindisi).

«Con questo provvedimento abbiamo fatto qualcosa di molto importante per la nostra regione, per la conservazione della sua bellezza ma soprattutto per scongiurare ogni rischio per la salute dei cittadini7 dice soddisfatto Stea commentando la delibera per interventi finalizzati all’eliminazione del degrado ambientale e del rischio sanitario in aree pubbliche e private interessate dalla presenza di grosse quantità di rifiuti, alcuni anche pericolosi, abbandonati abusivamente.