Andria, agguato tra la gente: ucciso fratello del boss, un ferito

Il pregiudicato Vito Griner, di 40 anni, fratello di un capoclan andriese, è stato ucciso stasera in un agguato compiuto con colpi di pistola tra la gente che affollava la villa comunale di Andria. Nell’agguato è rimasto ferito Nicola Lovreglio, di 39 anni, che passeggiava assieme a Griner. Il ferito ha raggiunto il Pronto Soccorso dell’ospedale di Andria con mezzi propri e non sarebbe in pericolo di vita.

A quanto si apprende dai carabinieri che indagano sull'accaduto, Griner era libero dal 30 aprile scorso dopo aver passato un periodo agli arresti domiciliari. Il due uomini hanno precedenti per droga.