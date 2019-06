Puglia, Fitto: «Candidarmi a Regionali 2020? Ci sto pensando»

BARI - Ci sto pensando con un’idea molto chiara: essere a disposizione del centrodestra, per lavorare insieme a tutti i partiti per individuare il candidato, ma soprattutto per individuare il programma». Lo ha detto il co-presidente Ecr-Fratelli d’Italia, Raffaele Fitto, rispondendo in un’intervista a Telenorba alla domanda se stia pensando ad una sua candidatura alla presidenza della Regione Puglia nel 2020.

«Il centrodestra pugliese deve mettersi rapidamente attorno a un tavolo - ha continuato - per costruire un’alternativa di governo sulla Sanità, sull'Agricoltura, sull'uso dei Fondi Europei, sulla riduzione della pressione fiscale, sui grandi fallimenti che hanno caratterizzato la Regione in questi anni, per dare una prospettiva seria e competente, che sia in grado di immaginare una visione, che non sia il pasticcio, la gestione clientelare, la mancanza di soluzione ai problemi che i pugliesi hanno vissuto in questi anni».

«Io - ha concluso - sarò al fianco al candidato presidente che sarà scelto e del programma di governo che metteremo in campo, l’importante è non dividersi come è stato fatto in passato, commettendo un grande sbaglio. Io mi attiverò e impegnerò in prima persona perché il centrodestra sia unito e vincente in Puglia, perché abbiamo la necessità di mandare a casa Michele Emiliano, di voltare pagina e dare ai pugliesi una prospettiva di governo completamente diversa».