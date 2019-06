Regione Puglia: veterinario gratis per chi adotta cani e gatti

BARI - Incentivare le adozioni di cani e gatti dai canili e dai gattili mettendo a disposizione le cure dal veterinario in modo gratuito: è la proposta fatta e approvata in III Commissione Sanità alla Regione Puglia.

«Ringraziamo i colleghi consiglieri per aver approvato la nostra proposta per incentivare le adozioni degli amici a quattro zampe dai canili rifugio e dalle oasi feline della Regione, garantendo la corresponsione di rimborsi delle spese veterinarie e alimentari sostenute per prendersi cura dell’animale». Lo rendono noto i consiglieri di Forza Italia Nino Marmo e Giandiego Gatta, che hanno presentato due emendamenti in merito al ddl «Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione».

«Abbiamo approvato - aggiungono - il primo emendamento al testo, che prevede l’impegno dei Comuni a provvedere, anche con risorse regionali, ai rimborsi per le spese veterinarie e alimentari. Il secondo emendamento che abbiamo depositato sarà esaminato durante la prossima seduta della Commissione, e ci auguriamo con i medesimi risultati: quest’ultimo stabilisce che i Servizi Veterinari della ASL assicurano l’erogazione di prestazioni veterinarie gratuite, compresa la microchippatura e la sterilizzazione, ai cani e ai gatti di proprietà di soggetti in situazione di svantaggio economico e di persone disabili. Un’altra norma che riteniamo vada approvata per dare un ulteriore segnale di sensibilità. Ringraziamo ancora i colleghi e speriamo che il provvedimento possa essere approvato in tempi brevi anche dall’aula». «Come Regione - concludono Gatta e Marmo - vogliamo concretamente spronare e supportare i cittadini che donano una seconda opportunità ad animali che, diversamente, non vedrebbero altro che una piccola cella per tutta la vita».

«Pur se da posizioni politiche diverse condivido del tutto la proposta per incentivare le adozioni di cani e gatti dai canili rifugio e dalle oasi feline della Regione, garantendo la corresponsione di rimborsi delle spese veterinarie e alimentari sostenute per prendersi cura dell’animale. Proposta dei colleghi consiglieri Nino Marmo e Giandiego Gatta, che ha ottenuto il via libera in III Commissione Sanità». E’ quanto sottolinea in una nota il vicepresidente del Consiglio regionale pugliese, Peppino Longo, auspicando tempi brevi per l’approvazione in aula del provvedimento.

«Ogni iniziativa volta a garantire una vita serena ai nostri amici a quattro zampe - afferma ancora - non può che essere la benvenuta e mi trova pronto a garantire il mio personale contributo. Si tratta di battaglie di civiltà atte a combattere, allo stesso tempo, i fenomeni del randagismo e dell’abbandono di cani e gatti. Per questo condivido pienamente anche il contenuto del secondo emendamento che stabilisce che i Servizi Veterinari della ASL assicurino l’erogazione di prestazioni veterinarie gratuite, compresa la microchippatura e la sterilizzazione, ai cani e ai gatti di proprietà di soggetti in situazione di svantaggio economico e di persone disabili».