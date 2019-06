Bari, incidente stradale: 19enne muore carbonizzato nella moto in fiamme

Incidente mortale nella notte sulla statale 16: l'autista di una Renault Twigo ha perso il controllo dirigendosi verso il guardrail e ha urtato una moto giunta proprio in quel momento. Inevitabile l'impatto che ha portato la due ruote a prendere fuoco in una pioggia di scintille: non c'è stato nulla da fare per il centauro che viaggiava sul mezzo. Il giovane un 19enne di Bari, Fabio Sorino, è morto carbonizzato a bordo della moto dalle cui lamiere non è riuscito a liberarsi.

Sono ancora in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente: secondo una prima ricostruzione il ragazzo sarebbe stato urtato dall’auto, intorno alle 23.40 sulla S16 all'altezza delle curve di Palese, mentre raggiungeva gli amici a Giovinazzo e probabilmente la fuoriuscita di carburante ha provocato un incendio che non ha dato scampo al giovane.