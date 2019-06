Bari, gestione stadio San Nicola arriva il bando per cinque anni

Il Comune di Bari, attraverso l'avviso di gara n° S19009, ha indetto la gara a procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dello Stadio "San Nicola"to in Bari. Il valore della concessione dell’impianto di Strada Torrebella è stimato in € 3.534.500,00, iva esclusa, per la durata di 5 anni, a decorrere dal verbale di consegna. L’offerta potrà essere presentata entro le 12 del 28.06.2019. Si attende, a questo punto, la mossa della famiglia De Laurentiis per assicurarsi la concessione dell’Astronave progettata da Renzo Piano.