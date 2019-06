Consorzi di bonifica in Puglia, Borzillo eletto consigliere dello Snebi

BARI - Il commissario straordinario unico dei Consorzi di Bonifica pugliesi, Alfredo Borzillo, è stato nominato consigliere dello Snebi, il sindacato nazionale degli enti di bonifica di irrigazione e miglioramento fondiario, per il quadriennio 2019 – 2022 di cui sarà presidente Alessandro Folli, presidente Anbi Lombardia (l’associazione nazionale Bonifiche Irrigazioni Miglioramenti fondiari)

Insieme con Borzillo è stato eletto, con la stessa carica, un altro pugliese, Eligio Giovanni Battista Terrenzio, presidente del Consorzio di Bonifica del Gargano.

La nomina di Borzillo è un riconoscimento per l’impegno giornaliero a garantire il raggiungimento della tutela e valorizzazione del territorio pugliese in un momento difficile per tutte le istituzioni oltre che la necessità di rafforzare la posizione di governace e la responsabilità delle decisioni comuni.

Il Sindacato Nazionale degli Enti di Bonifica e di Irrigazione è nato nel 1950 su approvazione del Consiglio Nazionale ANBI, per rappresentare gli interessi dei Consorzi nei settori sindacale e della disciplina contrattuale collettiva, nella regolamentazione dei rapporti di lavoro, nonché in materia di legislazione sociale. Lo S.N.E.B.I. stipula contratti e accordi collettivi per la disciplina dei rapporti di lavoro; provvede allo studio dei problemi di carattere generale, attinenti all’organizzazione dei servizi e degli uffici dei Consorzi; effettua ricerche e studi nel campo del diritto del lavoro, del diritto sindacale e delle assicurazioni sociali; assicura uniformità di orientamenti in tema di interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi, dei provvedimenti legislativi e regolamentari; provvede alla consulenza legale in materia di disciplina dei rapporti di lavoro, di organizzazione dei servizi e degli uffici consorziali; entra a far parte di enti, istituzioni ed associazioni, i cui compiti siano rilevanti per L'attività dei Consorzi associati.