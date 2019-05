Regione, altri due milioni agli avvocati furbetti dell'indennità

A novembre il blitz della Finanza ha fatto emergere l’esistenza dell’indagine della Procura di Bari sui furbetti dell’indennità agricola: 26,5 milioni di euro, di cui 22,8 per spese legali, pagati dalla Regione e finiti nelle casse di un gruppo di avvocati oggi accusati (tra l’altro) di associazione per delinquere. Ma l’emorragia di denaro non si è fermata. Da gennaio a ottobre 2018 la Regione ha infatti sborsato un altro milione e 700mila euro, a fronte di oltre 2mila pignoramenti. Soldi finiti in massima parte agli avvocati.



Nei giorni scorsi gli uffici hanno trasmesso al Consiglio regionale un nuovo debito fuori bilancio per riconoscere pagamenti nei fatti già avvenuti. «Ci siamo opposti, ma siamo stati condannati e abbiamo dovuto provvedere», allarga le braccia chi si sta occupando della questione. Ma il disegno di legge per il momento non andrà in discussione, perché il presidente della Commissione bilancio, Fabiano Amati, ha chiesto di ricevere i titoli esecutivi: il solo elenco è composto da 50 fogli su cui figurano sempre i soliti nomi, quelli cui il procuratore aggiunto Roberto Rossi e il pm Francesco Bretone contestano il ruolo di capi dell’associazione per delinquere finalizzata alla truffa, ail falso ideologico e materiale, all’autoriciclaggio e alla corruzione in atti giudiziari: gli avvocati Michele Primavera, 58 anni, e Oronzo Panebianco, 48 anni, di Bari, titolari dello studio Primavera&Partners e della Giuristudio srl. A loro, e ad un’altra mezza dozzina di legali, la Finanza a novembre ha sequestrato computer e documentazione attualmente sotto esame.



L’indennità compensativa agricola veniva pagata dalle comunità montane, ma negli anni in cui la Regione non aveva stanziato fondi in bilancio sono partite le azioni legali. Una sentenza emessa nel 1996 ha aperto la strada a migliaia di ricorsi, con la Regione che pagava solo le spese legali ma non la sorte capitale, innescando un gioco perverso: decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento, per cifre che raramente superano i 10mila euro, e spesso in Tribunali «esotici» come Como o Matera dove pure la Regione Puglia ha cominciato a costituirsi, con alterne fortune. Ma il meccanismo, ripetuto migliaia di volte, ha creato una voragine: ci sono voluti 12 anni perché qualcuno se ne accorgesse, inducendo il presidente Michele Emiliano a presentare un esposto in Procura.



L’ipotesi di accusa, in corso di verifica, è che la serialità dei decreti ingiuntivi sia «artificiale», perché costruita ad esempio su sentenze già pagate più volte o presentando mandati di persone defunte. In una delle perquisizioni sono stati sequestrati 5mila decreti ingiuntivi e 800 mandati professionali in bianco, dando l’idea - anche questa da riscontrare - di una catena di montaggio. L’accusa di corruzione in atti giudiziari fa riferimento a una cancelliera del Tribunale che potrebbe aver preso soldi per «sorvegliare» alcuni procedimenti di assegnazione di somme. Nel frattempo una parte degli indagati ha ottenuto la restituzione dei computer sequestrati. E il flusso dei decreti ingiuntivi è ripartito.