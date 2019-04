A Lecce la Pasquetta continua con «Lu riu»: tra pic nic e musica

LECCE - «Lu riu», ce n’è per tutti i gusti in città. Per la tradizionale Pasquetta dei leccesi, che si festeggia oggi, il martedì successivo al lunedì dell’angelo, sono state organizzate addirittura tre iniziative.

La prima è quella che si tiene al Parco di Belloluogo - diventato da anni un appuntamento tradizionale - dove, dalla mattina alle 9 e sino alla mezzanotte, ci saranno una serie di attrazioni. Si esibiranno live i gruppi salentini Mistura Louca e i Tamburellisti di Otranto, insieme al djset a cura di Radio System, con la diretta live “Citofonare Bonetti-Stefanelli”. Per i più piccoli, invece, a partire dalle 11.30 ci sarà un’accoglienza speciale da parte dei Bomberos animation, oltre a numerosi giochi e animazione.

Per chi non porta la colazione al sacco, c’è la possibilità di consumare gustose pizze, prodotti tipici, crepes ed altre specialitò all’angolo grill.

In alternativa, c’è anche «Lu riu» al parco Balsamo, al rione San Pio. A rallegrare il tradizionale pic nic, a partire dalle 12 ci saranno musica, balli di gruppo (a cura della Scuola New evolution dance), karaoke, giochi per bambini, estrazione di premi. La manifestazione intende celebrare anche i dieci anni della ristrutturazione della chiesetta Balsamo, come ricorda il portavoce del comitato popolare Nuova Rudiae, Leo Ciccardi.

Ma non è finita qui. La Pasquetta leccese si festeggia anche al mercatino delle arti e delle etnie, in serata. La struttura - a Settelacquare - ospiterà, infatti, la prima edizione del maxi concerto che spazierà dalla musica disco al reggae passando per il folk, la pizzica, il reggaeton e la musica lirica. A partire dalle 19 ci sarà un susseguirsi di «live», sino a tarda sera, per festeggiare una Pasquetta leccese all’insegna della mescolanza tra i più disparati generi musicali. Enzo Petrachi e Folkorchestra, Terron Fabio from Sud Sound System, Ghetto Eden, Antonio Ancora di X Factor, Ima è, Emily De Salve e Salvatore Crudo dei Tamburellisti di Torre Paduli saliranno sul palco del centro multietnico di viale Aldo Moro. L’ingresso, naturalmente, è libero.

Ma la settimana di festa non si concluderà oggi. Il 25 aprile si torna al Parco di Belloluogo, tra visite culturali, pic nic e tanta musica. Il Parco apre alle 8 e in mattinata si potrà visitare la Torre. Salento Info Tour, in collaborazione con l’Ente gestore del Parco, propone, infatti, un’apertura straordinaria della Torre di Belloluogo, torre angioina ancora circondata dal fossato originario, con una splendida vista panoramica sul parco circostante. La Torre sarà aperta al pubblico soltanto dalle 10.30 alle 12.30.

Si potrà accedere alla Torre in autonomia in turni da 20-30 persone, con turni della durata di mezz’ora. Si può scegliere di accedere autonomamente a tutto il complesso: la Torre, la cappella del Trecento con ricchi affreschi e la cinquecentesca grotta con ninfeo. Oppure preferire di fare il tour con una guida turistica.

Comunque, la prenotazione è obbligatoria e si può effettuare in tre modi: compilando e inviando il modulo di adesione al link: https://forms.gle/RYeXeZKHwe8MYeZu8; oppure chiamando o inviando un messaggio al 348-0179325; o, ancora, inviando una mail a salentoinfotour@gmail.com

Nel pomeriggio, poi, spazio alla musica. Si comincerà alle 15, con le esibizioni della band Tv Color-Trash&Roll, seguita dai resident Kalibandulu, da Tetrixx e da Luca Tarantino.

Ci sarà, l’area «food» attrezzata con prodotti tipici, pizzeria, bar, crepes e tanto altro.

Un’attenzione particolare per i più piccini, ai quali sarà dedicato uno spazio per un trucco speciale da parte dei ragazzi della Bomberos Animation.