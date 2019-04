Cambio set per Checco Zalone: da Gravina si sposta ad Acquaviva

BARI - Cambio set per Checco Zalone che da Gravina si sposta in un altro comune della Murgia: Acquaviva delle Fonti. A darne notizia è la pagina della Pro Loco del paese Acquaviva Delle Fonti Turistica. Grande attesa per la troupe che dovrebbe arrivare proprio oggi, Pasquetta, e sistemare le attrezzature nei vicoli della cittadina. In molti hanno già premeditato un "assalto" al comico pugliese per rubargli un selfie o un autografo durante le riprese che si svolgeranno nel vicolo di Santa Chiara, nel centro storico.