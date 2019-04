Arriva in Puglia tecnologia flash per controllo glicemia: sarà gratis

BARI - Sono erogabili gratuitamente anche in Puglia i sistemi di rilevazione e monitoraggio della glicemia tramite tecnologia flash (FGM) per i pazienti diabetici. La Regione ha adottato le linee di indirizzo per l’uso gratuito di questi dispositivi che permettono di misurare la glicemia in maniera automatica, con una sensibile riduzione della necessità di utilizzo dei sistemi tradizionali che prevedono la puntura con ausili 'pungidito'.

La Giunta pugliese ha dato mandato di acquistare su scala regionale i dispositivi di monitoraggio flash del glucosio per i pazienti con diabete mellito in trattamento insulinico intensivo alla Asl Bt che ha poi aggiudicato con gara la fornitura dei dispositivi alle sei Aziende Sanitarie Locali della Regione Puglia, le quali provvederanno a stipulare singolarmente i relativi contratti di fornitura. Sarà quindi possibile per i medici operanti nei centri regionali autorizzati dalla Regione, prescrivere l’utilizzo dei dispositivi che saranno distribuiti gratuitamente agli assistiti aventi diritto dalle farmacie territoriali delle Asl.

Soddisfazione viene espressa dall’Apgd, l’associazione barese dei genitori di bambini e ragazzi affetti da diabete di tipo 1. "Dopo quasi un anno e mezzo di lavori sul tavolo tecnico regionale sul diabete - commenta l’associazione - finalmente alcuni dispositivi che ancora oggi erano a carico dei pazienti verranno dispensati dalle Asl. Siamo finalmente al pari di altre Regioni per quanto concerne la distribuzione di sensori per la misurazione della glicemia».