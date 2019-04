Emergenza olio, Gilet arancioni e Coldiretti da Di Maio: «Serve strategia condivisa»

BARI - Tutelare gli operai agricoli attraverso la conferma delle giornate lavorative dell’anno precedente nei territori colpiti da gelate e Xylella, defiscalizzazione di tributi, oneri previdenziali e blocco delle rate dei mutui, rottamazione dei frantoi oleari con adeguato ristoro, proroga di 24 mesi per adeguamenti strutturali necessari al comparto. E’ il pacchetto di interventi per salvare l'industria più ecososteninbile della Puglia, presentato dai gilet arancioni al vertice in corso al Mise della filiera olearia con il ministro Luigi Di Maio.

A ricordare i numeri della crisi al ministro è il portavoce dei gilet arancioni, Onofrio Spagnoletti Zeuli: 50mila gli operai agricoli che lavorano in olivicoltura in Puglia, un milione le giornate lavorative perse nel territorio compreso tra le province di Bari, Bat (Barletta-Andria-Trani) e Foggia distrutte dalle gelate, mentre 1,5 milioni le giornate perse nella zona infetta da Xylella del Salento. E ancora i 200 frantoi che, a causa del batterio, hanno totalmente dismesso la propria attività, con altri 100 in chiusura. «Le chiediamo di intervenire per salvare l’industria pugliese più ecosostenibile che ci sia - ha sottolineato Spagnoletti Zeuli - l’unica in grado di dare futuro ai giovani, il polmone economico green di un settore che vale in termini di assunzioni il 200% della Fiat ed il 300% dell’Ilva».

Per affrontare l’emergenza della produzione di olio in Italia «serve una strategia condivisa tra il ministero all’Agricoltura, il Mise e il Ministero per il Sud». Lo chiede la filiera dell’olio nell’incontro con il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi di Maio sull'emergenza olivicola in Puglia, dove si produce più della metà dell’extravergine italiano.

L’obiettivo della proposta, rende noto la Coldiretti, è "rendere operativo il Piano approvato il 13 febbraio scorso in Conferenza Stato-Regioni che, partendo dalla moratoria sui mutui per garantire la sopravvivenza dei frantoi, preveda urgenti e necessarie misure per l’integrazione al reddito per 5 anni per i frantoi cooperativi, aziendali e industriali, che dimostrino di restare attivi e produttivi e interventi economici a supporto della rottamazione degli impianti, per le aziende che vogliono dismettere o riconvertire l’attività, oltre al sostegno all’occupazione attraverso l’esonero dei contributi previdenziali e gli sgravi dei contributi per i lavoratori».

Secondo un’analisi dell’organizzazione agricola, sono stati persi centomila posti di lavoro in Italia nella filiera dell’olio extravergine di oliva, «con un trend che rischia di diventare irreversibile se non si interviene con strumenti adeguati per affrontare l’emergenza e rilanciare il settore che lo scorso anno ha fatto registrare una delle peggiori annate di sempre con produzione di olio di oliva a 185 mila tonnellate, più che dimezzata per il clima e la Xylella».

E’ in crisi, sottolinea la Coldiretti, la più grande industria green del Sud. In Puglia si è verificato il crollo del 65% del raccolto, che ha messo in ginocchio migliaia di famiglie nei campi e nei frantoi mentre la Xylella continua ad avanzare verso nord due chilometri al mese, il contagio ha già colpito 21 milioni di piante e il conto dei danni ha raggiunto 1,2 miliardi di euro.