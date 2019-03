Tutti di corsa domani a Bari torna «Vivicittà»: le limitazioni al traffico

BARI - Un appuntamento lungo 33 anni che riesce a far indossare le scarpe da ginnastica a migliaia di persone di ogni età, famiglie, giovani e adulti. Domani si corre «Vivicittà, la manifestazione podistica organizzata dall’Unione italiana sport per tutti-UISP Bari, sotto l’alto patronato della presidenza della Repubblica e con i patrocini dei ministeri della Pubblica istruzione, della Giustizia, dell’Ambiente, della Solidarietà sociale, dei Beni culturali, degli Affari regionali.

L’appuntamento per i corridori è a Parco 2 Giugno alle ore 10 e prevede due percorsi. Il primo, della lunghezza di 10 chilometri con partenza e arrivo in viale Einaudi, si snoderà lungo via Della Resistenza, viale Della Repubblica, viale Unità d’Italia, corso Cavour, corso Vittorio Emanuele II, piazza Massari, corso Antonio De Tullio, lungomare Imperatore Augusto, lungomare Araldo di Crollalanza, lungomare Nazario Sauro, via Di Vagno, via Apulia, via Peucetia, via Magna Grecia, via Omodeo, via Jacini, via Della Costituente.

Il secondo percorso, non competitivo, è lungo 4 chilometri: si partirà, sempre alle 10, da viale Einaudi per proseguire su viale Della Resistenza, viale Della Repubblica, via Della Costituente e arrivo il viale Einaudi. Tutte le informazioni sulla manifestazione sono disponibili sul sito www.vivicitta.eu.

Trentatré anni dunque di Vivicittà, oltre un quarto di secolo di sport coniugato con la solidarietà e la salute, ma soprattutto votato all’attenzione per gli ultimi, per i più deboli. La manifestazione, voluta con cuore e tenacia dalla Uisp di Elio Di Summa, è diventata una pietra miliare dello sport cittadino, da sempre a braccetto con un’altra istituzione, la Gazzetta del Mezzogiorno, alla quale gli organizzatori non fanno mancare sostegno e calore per il delicato momento che il quotidiano di Puglia e Basilicata sta attraversando. Al via campeggerà lo striscione con l’hastag «Io sto con la Gazzetta».

Per consentire il regolare svolgimento della gara sono stati istituti una serie di divieti. Da oggi fino alle 14 di domenica non si potrà né parcheggiare né transitare sulla complanare di viale Einaudi compresa fra via della Costituente e viale della Resistenza. Domani stop al traffico al passaggio degli atleti, su tutte le strade che rientrano nei percorsi. Divieti di sosta dalla mezzanotte di oggi alle 14 di domani su viale della Resistenza, ambo i lati, nel tratto compreso tra viale Einaudi e via Jacini; viale della Costituente, lato sinistro del senso di marcia, nel tratto compreso tra via Sturzo e viale Einaudi; su viale Einaudi, per un tratto di 50 metri, sul lato destro del senso di marcia dall’intersezione con la via Falcone e Borsellino verso via Luzzatti.

«Vivicittà» è anche solidarietà: un euro per ogni iscritto verrà destinato alla Fondazione Megamark. Lo slogan: «Vince chi c’è».