Irregolarità nella gestione, commissariati i Rangers d'Italia Puglia

BARI - La sezione regionale pugliese dei Rangers d’Italia, una associazione che svolge compiti di sorveglianza ambientale, è stata commissariata dal presidente nazionale per «gravi fatti verificatisi nel corso della gestione». La decisione, notificata nei giorni scorsi alle Prefetture pugliesi, alle forze dell’ordine e a numerosi enti locali, sta creando grave imbarazzo soprattutto alla Regione che all’associazione aveva affidato fino al 2017 la gestione del numero verde contro i reati ambientali.

La decisione firmata il 13 febbraio dal presidente nazionale Emmanuele Marziali (che non ha ritenuto di dover rispondere alle richieste di chiarimenti della «Gazzetta») ha nominato una terna di commissari guidata dal vicepresidente nazionale, Antonio Pica. La questione approderà con ogni probabilità nelle aule di giustizia, visto che a sua volta la sezione regionale dell’associazione ha respinto ogni addebito e - a quanto risulta - avrebbe deciso di rendersi autonoma, sciogliendo il vincolo con i Rangers.

lI nodo della vertenza, per quanto è stato possibile ricostruire, riguarderebbe la gestione economico-finanziaria della sede pugliese, con le numerose convenzioni attivate con gli enti locali (e i proventi del 5 per mille) che non sarebbero state rendicontate correttamente. Accuse che, come detto, la sezione pugliese ha respinto ritenendole «diffamatorie», pur dovendo restituire le divise e i fregi distintivi dell’associazione che nel 2018 ha operato ad esempio per la tutela del Parco di Lama Balice, per conto del Comune di Bari.

La situazione è molto delicata perché, pur trattandosi di una associazione privata, i suoi appartenenti hanno svolto compiti di affiancamento delle forze dell’ordine in materia di controllo del territorio. Ecco perché in queste ore numerosi enti stanno chiedendo chiarimenti oltre ad aver sospeso tutte le collaborazioni in corso.