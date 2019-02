Sasso (Lega): «In arrivo per 152 scuole pugliesi 7,5 mln»

BARI - In Puglia saranno 152 gli istituti scolastici che beneficeranno degli stanziamenti previsti dal decreto del ministro dell’Istruzione Bussetti per l’adeguamento alla normativa antincendio. La somma spettante alle scuole pugliesi è di 7.589.000 euro. Lo sottolinea il deputato della Lega Rossano Sasso secondo cui «con queste risorse si avvia uno specifico Piano per l’antincendio, dando alle comunità scolastiche risposte attese da anni, e dando più sicurezza ai nostri ragazzi».

«Questi 114 milioni costituiscono - aggiunge Sasso - una prima tranche di fondi attraverso i quali ottenere la certificazione antincendio, ai quali seguiranno altri investimenti, che vedono la Puglia tra le regioni più finanziate con 7.589.000 euro già autorizzati. Gli enti locali che beneficeranno di queste risorse avranno 12 mesi di tempo per aggiudicare i lavori di adeguamento alla normativa antincendio e potranno richiedere subito, all’atto del finanziamento, l'anticipazione del 20% dei fondi». «Ancora una volta la Lega - conclude Sasso - mantiene le promesse fatte in campagna elettorale e passa dalle parole ai fatti».