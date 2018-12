Perché acquistare una copia in più della «Gazzetta»: entro oggi prenotazioni per il 29

Domani si riunirà a Bari la task force regionale per le crisi industriali e occupazionali con gli amministratori giudiziari della Gazzetta, alla presenza di Emiliano, nonché dei sindacati di giornalisti e poligrafici. In questo contesto acquistare una copia in più della Gazzetta è una scelta di campo per difendere un presidio di informazione e cultura da oltre 130 anni. I giornalisti hanno anche creato una pagina Facebook per raccogliere le tantissime manifestazioni di vicinanza da parte di enti, istituzioni, personaggi pubblici e gente comune: https://www.facebook.com/salviamolagazzetta.

Superata quota 13mila copie di prenotazioni della Gazzetta per il giorno 29 dicembre: il popolo dei lettori della Puglia e della Basilicata è al fianco della testata in questo complicato frangente della sua storia ultracentenaria, rinnovando una antica e costante connessione sentimentale. Le adesioni all’iniziativa lanciata dai giornalisti nei giorni scorsi saranno possibili fino a tutta la giornata di oggi (le modalità sono indicate nel box qui in basso).

Domani si riunirà a Bari la task regionale per le crisi industriali e occupazionali con gli amministratori giudiziari de La Gazzetta del Mezzogiorno, alla presenza del governatore della Puglia Michele Emiliano, nonché delle rappresentanze sindacali dei giornalisti e dei lavoratori: in questo contesto acquistare una copia della Gazzetta è un atto concreto di solidarietà nei confronti della comunità giornalistica e dei lavoratori del vostro quotidiano pugliese, una scelta di campo per difendere un presidio di informazione, cultura e umanesimo da oltre 130 anni.

Il gesto di vicinanza arriva in un momento cruciale per la vita della Gazzetta perché la società proprietaria della testata è sottoposta a un provvedimento di sequestro-confisca da parte del Tribunale di Catania. L’amministrazione giudiziaria che è subentrata non può attingere alla leva finanziaria concessa a qualunque impresa. Da qui l’incertezza conseguente sul futuro aziendale. Oggi più che mai, proprio voi lettori siete il nostro punto di forza, i nostri editori. Con un gesto concreto, ovvero attraverso l’acquisto di una copia in più della Gazzetta del Mezzogiorno, si può rilanciare un messaggio dal valore simbolico e insieme concreto: una vicinanza e una partecipazione alla vertenza in atto con la voglia di ribadire che difendere la vita di una testata con radici salde nella storia di questi territori è un atto civico a difesa dell’informazione come valore fondante della democrazia in Italia. Anche una sola copia in più dirà, sabato 29 dicembre, che la storia della Gazzetta non può terminare.

In questa direzione i giornalisti della Gazzetta hanno scritto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per porre fine all’incertezza: «I giornalisti della Gazzetta nutrono fiducia nell’operato della Magistratura. Ritengono - è scritto nel documento inviato al Colle - tuttavia che i tempi della Giustizia possano essere diversi, molto più lunghi, da quelli necessari ad uscire dallo stato di impasse nel quale il quotidiano si trova in questi giorni. E chiedono solo di poter continuare a svolgere il proprio lavoro nel migliore dei modi, possibilmente con la garanzia di una prospettiva che consenta di aggiungere ancora molti altri anni a quei centotrenta fin qui raggiunti. E che non cancelli un patrimonio delle comunità di Puglia, Basilicata e di tutto il Sud».