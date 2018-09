Fiera del Levante, è ufficiale: nominato presidente Pasquale Casillo

BARI - La Giunta regionale della Puglia ha nominato l’imprenditore Pasquale Casillo nuovo presidente dell’Ente autonomo Fiera del Levante. La delibera, sottolinea la Regione in una nota, giunge dopo aver acquisito il consenso da parte del Comune di Bari, come previsto dallo statuto, e chiude il periodo di commissariamento straordinario disposto dal presidente della Regione, Michele Emiliano, per favorire il completamento del processo di risanamento dell’Ente. La gestione commissariale ha perfezionato la concessione delle attività fieristiche e congressuali alla Società Nuova Fiera del Levante srl (composta per l’85% dalla Camera di Commercio di Bari e per il 15% da Bologna Fiere). L’Ente, si evidenzia nella nota, registrava nel 2015 perdite per 3,3 milioni di euro, e chiude nel 2017 con un risultato di esercizio di 77mila euro, con un risparmio aggiuntivo di ulteriori 500mila euro.

Pasquale Casillo è nato a Corato (Bari) nel 1969, è laureato in Economia aziendale, ed è presidente della Casillo Group.

«Sono particolarmente felice e orgoglioso che Pasquale Casillo abbia accettato la carica - afferma Emiliano - la sua storia imprenditoriale e le sue qualità umane potranno portare all’ente fieristico un contributo di visione e prospettiva nazionale e internazionale. Casillo è uno dei massimi rappresentanti della nostra regione nel mondo, ha saputo infatti coniugare l’economia con le radici culturali e sociali della sua terra, diventando testimone autorevolissimo della capacità imprenditoriale della Puglia e del Sud». «La sua nomina - conclude - suggella la lunga e intensa attività di risanamento della Fiera che la Regione Puglia ha intrapreso con successo negli ultimi tre anni, in sinergia con gli altri soci, ed affidata alla dirigente regionale Antonella Bisceglia che ringrazio per il lavoro svolto».