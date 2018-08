Alimini, bagnanti salvano baby delfino ferito

I bagnanti del mare di Alimini, litorale di Otranto, non dimenticheranno difficilmente la giornata di oggi, e l'incontro ravvicinato con un baby delfino (sembra sia femmina). Il piccolo mammifero, ferito, si è avvicinato troppo alla riva, e un gruppo di bagnanti insieme alla Capitaneria di Porto, si è immediatamente mobilitato per soccorrerlo. Tra loro fortunatamente c'era anche una biologa marina. Il delfino è stato curato e poi riportato al largo, per riprendere la sua nuotata in mare aperto.

(Foto Pierangelo Tempesta)