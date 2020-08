Lidi e resort, in Puglia anche a fine estate arrivano i vip

Gente che va, gente che viene. La Puglia festeggia malgrado la ripresa del covid 19 un'estate scintillante. A puntare sulla nostra regione sono stati soprattutto gli imprenditori. Vincenzo Boccia past president della Confindustria ha fatto le sue vacanze al Melograno con la famiglia potendo godere del massimo riserbo. A Torre Maizza stesso discorso per Federica Panicucci che ha soggiornato nel relais di Rocco Forte con il futuro marito Marco Bacini. E a proposito della conduttrice di mattino 5 i bene informati sostengono che proprio nella vacanza pugliese abbia deciso di accettare la proposta di nozze del ricco e fascinoso compagno.

Ma la season estiva, lo sappiamo, è quella degli eccessi mondani e di Life style. Forse arriva George Clooney (a settembre) ma intanto godiamoci Raoul Bova, Fabio Fognini e Flavia Pennetta insieme a Mara Venier attesa, dopo il suo soggiorno in Versilia per un week end prima della ripresa della sua straordinaria Domenica in. Ma quanto costa il lusso pugliese ? Se in Salento una villa arriva a costare fino a quattro mila euro al giorno, a Ostuni il sontuoso Paragon 700 è da settimane sold out. Dormire in una suite con piscina in camera non costa più di 400 euro. Senza contare la possibilità di andare in spiaggia al Pbeach lido super chic gestito da Piero Siccardi e dalla bella moglie. Se alla Dolce vita si assembrano notabili della zona in cerca di un posto al sole estivo (visto che d'inverno ne sono sprovvisti) e se a Rosamarina è impossibile trovare un lettino (a meno che non si vada alla Rodos di Antonio Antuofermo, gestita molto bene) al P beach il servizio è impeccabile e si mangia divinamente. La bella notizia è che il ristorante sul mare di Specchiolla, come ci anticipa Piero Siccardi, sarà aperto tutto l'anno.

Lusso sostenibile al Pbeach - Ombrelloni e lettini distanziati come previsto dalle norme anti covid, postazioni a due passi dalla riva con sabbia e scoglio, acqua minerale servita nelle buste ghiacciate griffate e teli logati estremamente chic. Il Pbeach ossia il lido del Paragon 700 il gioiello ostunese a cinque stelle posizionato nel centro della Città Bianca, è una perla di lusso sostenibile. I prezzi sono più che accessibili (trenta euro a set con ombrellone e due lettini) e un ristorante affidato alle cure dell'ottimo Piero Siccardi dove si gustano prelibatezze cucinate a vista. Il costo medio del food in una giornata al mare nel lido esclusivo del Paragon ha un range variabile che parte dai 25 euro in su. Doverosa la prenotazione e consigliabile fermarsi per gustare i gelati artigianali di chef Piero nel tardo pomeriggio. Brave le due proprietarie Pascal e Ulrike ma brava anche la general manager Laura Stoppani ex La sommità che ha realizzato un grande lancio della struttura

Lavinia e la Regina Elisabetta - C'erano le persone giuste poche sere fa a masseria San Nicola di un proprietà di Silvia e Francesca Camicia dove si presentava il libro di Lavinia Orefici dedicato alla Regina Elisabetta dalla A alla sera. Nel parterre signore elegantissime e una strepitosa Sonia Raule in abito con spacco laterale a stampe floreali. Lavinia giornalista brava e molto bella ha raccontato magnificamente il contenuto del suo libro che sta già scalando le classifiche. Dopo la presentazione, cocktail in masseria e cena per pochi amici al ristorante Dono organizzata dalla mamma di Lavinia, la bravissima Antonella del Primo autrice e inviata della Vita in diretta.

Tutti da Teresa - Lusso si, ma non dimentichiamo che in Puglia arrivano tanti turisti che hanno un budget contenuto e vogliono comunque stare bene. Per chi ha scelto di alloggiare in una casetta del centro storico di Ostuni, l'indirizzo top dove mangiare benissimo senza spendere un patrimonio è la Vispa Teresa della Bella Teresa Prezioso. Il suo ristorante è un gioiello affacciato sui tetti della Città Bianca dove si gustano prelibatezze tipiche della Puglia. Ci sono passati tutti, perfino Belen e Stefano de Martino ovviamente in incognito.