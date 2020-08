Il relax di Fognini e Pennetta a Serra Alimini

Flavia Pennetta e Fabio Fognini ospiti di Serra degli Alimini 1. La coppia d’oro del tennis italiano, tra le più belle e ammirate dello sport e del mondo glamour, è da qualche giorno in vacanza nel villaggio turistico salentino, nei pressi di Otranto: giornate trascorse assieme ai due figlioletti Federico e Farah tra nuotate e giochi in acqua e sulla sabbia dorata e riposo sotto l’ombrellone. Una famiglia serena e felice che si gode nella massima tranquillità le vacanze in terra salentina E se la campionessa brindisina che appeso la racchetta al chiodo già da qualche tempo ha approfittato della mareggiata di mercoledì per un book fotografico sulla battigia, il marito Fabio non smette di lavorare in vista del rientro agonistico dopo l’intervento in artroscopia alle caviglie. L’attuale numero 11 delle classifiche mondiali si sposta quotidianamente verso il vicino Circolo Tennis di Maglie, sui campi in terra battuta del quale si allena con grande intensità e sotto lo sguardo di qualche fortunato spettatore. Nei giorni scorsi, ospite del villaggio degli Alimini è stato Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, arrivato nella località turistica a Nord di Otranto per un tuffo rigenerante in mare. Una toccata e fuga che non è sfuggita ai suoi tantissimi fans, con i quali Giuliano si è intrattenuto per la solita carrellata di selfie e autografi. Nello scorso mese di luglio, sempre a Serra degli Alimini 1, ha fatto capolino Pierferdinando Casini: il parlamentare si è intrattenuto per qualche ora accompagnato dal figlio Francesco. Per loro cena con l’immancabile e gustosissima frisa al pomodoro.