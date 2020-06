La Puglia pronta a vivere un'altra estate con i Vip

Sarà perché è una regione a zero contagi o sarà perché tutto è in fibrillazione visto che tra poco si vota alle regionali (Michele Emiliano versus Raffaele Fitto), ma la Puglia nell'estate 2020 è la nuova terra d'oro. Già adesso moltissime strutture sono sold out perché sono tanti i vip in arrivo. Mara Venier potrebbe arrivare dopo Forte dei Marmi, mentre George Clooney - fresco di separazione dalla moglie - pare abbia opzionato la suite piu sontuosa del Melograno. E poi Raoul Bova, Luca Argentero con Cristina Marino e la piccola Nina Speranza, un bouquet di calciatori e ancora Anna Foglietta, Federica Pellegrini piu Carlo Verdone.

Arrivano anche la campionessa di tennis brindisina Flavia Pennetta con Fabio Fognini e i figli, Gianni Morandi e Simona Ventura insieme al futuro sposo Giovanni Terzi. Dove andranno?

TENUTA DEL LAURO BY MISSONI

I fiori, le stoffe, la griffe Missoni si ritrova in ogni angolo della tenuta del Lauro il gioiello di Tania Missoni a Locorotondo. Forte del fatto che in quella zona il covid non è mai arrivato, lady Tania è alle prese con molte prenotazioni di italiani. Piace la sua Tenuta perché è riservata, ha una scenografica piscina, si mangia benissimo e i trattamenti di bellezza vengono fatti sotto i trulli.

In arrivo tra gli altri anche Ornella Vanoni, Loredana Lecciso, Loredana Divella ma anche Gianni Morandi e Simona Ventura.

CLOONEY AL MELOGRANO?

Dai trulli e masserie di «Talea Trulli e Dimore» al boutique hotel La Peschiera, dalla masseria cinque stelle «Il Melograno» al Cala Ponte Hotel a Polignano, fino al Lido Le Tamerici Beach Club, Capitolo e l’alto Salento saranno le mete chic. Talea Trulli e Dimore oltre agli alberghi totalizza 11 proprietà nella aree turistiche più affermate, come Polignano, Monopoli, Savelletri e Fasano.

«Affittare una villa privata con piscina ha i suoi vantaggi in termini di sicurezza ed esclusività - spiega Andrea Sabato, general manager di Talea Collection - e permette di non correre alcun rischio, nel rispetto del distanziamento sociale». Ma c’è chi alla villa privata preferisce un comodo relais a 5 stelle. Al Melograno infatti dovrebbe arrivare George Clooney fresco di separazione. Suite opzionate con nome di fantasia e tanta discrezione. La Puglia è tutto ed ha tutto quello che si può desiderare.

Tra le soluzioni proposte da Talea Collection,ad esempio, il lusso autentico del boutique hotel La Peschiera a Monopoli, vero e proprio gioiello, una struttura pied dans l’eau posizionata in un’invidiabile quanto emozionante posizione fronte mare in località Losciale, ricavata da un’antica riserva di pesca borbonica. Ospita solo 13 camere, progettate per essere un tutt’uno con il mare e per garantire privacy assoluta. Gli ospiti della Peschiera potranno non uscire dalla camera, in quanto è previsto il room service per colazione, pranzi e cene in assoluta tranquillità.

Chi ci sarà questa estate? I rumors dicono che torneranno Verdone e la Foglietta, ma si fanno pure i nomi di Rita Ora e della coppia Fedez e Chiara Ferragni. Di certo i vip pranzeranno al ristorante Saleblu, sotto la guida dell’executive chef Vito Casulli, una location unica, sul mare. Apre il 4 luglio anche il Cala Ponte Hotel a Polignano a Mare, quattro stelle ideale per famiglie per una vacanza in relax in una posizione geografica strategica per andare alla scoperta della Puglia, con il vantaggio di una piccola Spa per momenti di benessere e coccole.

Qui hanno festeggiato le prossime nozze il giornalista Bruno Bellini e la splendida Teresa Visconti. A proposito di grandi firme sono attesi anche Tommaso Martinelli e Luigi Miliucci pronti a debuttare a breve su «La 5» con un progeamma nuovo di zecca.

Il CAFFÈ PINO

Pino Strabioli non ha bisogno di presentazioni. Raffinato conduttore tv, autore e scrittore, è uno dei volti piu popolari ed apprezzati nel panorama della tv italiana. A luglio debutta con Roberta Ammendola su Rai1 prendendo da Lisa Marzoli le redini del Caffè. Appuntamento molto seguito, atteso, il Caffè è un must della rete ammiraglia: racconti, libri, riflessioni e approfondimenti.

Molti sperano che Pino resti anche per la prossima stagione sempre che riesca a conciliare il suo week end a Radio2 e le prime serate su Rai3.