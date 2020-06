Fase 3, ritornano cene e tanta mondanità

Fase 3, torna la mondanità e sul web è un’esplosione di foto o immagini che ritraggono vip di casa nostra «ri-debuttanti» al ristorante. Se non fosse che a tratti, alcuni post appaiono patetici o sopra le righe rispetto alla grave pandemia che ha colpito l’Italia, il sentiment generale suscitato è la tenerezza. Tenera è Chiara Ferragni che dopo 4 mesi di cucina casalinga torna al ristorante con il marito Fedez e festeggia la ripartenza. Dare una mano alle imprese turistico alberghiere è un dovere da parte nostra perché la cosiddetta «mondanità» è solo una delle tante ricadute di un epifenomeno economico.

Ben vengano dunque le prime cene all'Antica Pesa di Elena Santarelli e Bernardo Corradi o Fanny Cadeo destinate a far capire che cenare fuori casa non solo è possibile ma è sano e sicuro. Certo, gli assembramenti restano rigorosamente vietati e la prossima, sarà un'estate a distanziamento obbligato con guanti e mascherine a portata di mano, ma il peggio sembra alle spalle e i protagonisti dello show biz nostrano, orfani della visibilità social per quasi 4 mesi, si sono rituffati nella dolce vita (chiamiamola così con terminologia volutamente vintage)

Lunedì 8 giugno la prima vera kermesse è in agenda in una delle terrazze piu belle di Roma, il Posh di Palazzo Naiadi da Niko Sinisgalli e Maria Rosito che aprono la loro piscina open air chiamando a raccolta pochi intimi per volta. L’8 giugno ci saranno Pamela Prati, Sofia Milos e l'ex ministro Alfonso Pecoraro Scanio. Standard elevatissimi di sicurezza sanitaria, piscina su prenotazione e tavoli a distanza di 2 metri nel roof più chic della capitale già sold out per tutto il mese. Ma gli eventi ricominciano a comparire nell’agenda mondana. Quali? Seguiteci e lo scoprirete.

Palazzo Naiadi a 5 stelle

Palazzo Naiadi, cinque stelle lusso nel cuore della capitale, e il Teatro dell’Opera di Roma annunciano che la Mostra di Costumi di scena «I Costumi della Turandot: dal 1930 al 2010» è aperta al pubblico fino al 12 luglio 2020. Un’iniziativa di ampio respiro, che rientra nella collaborazione siglata da Palazzo Naiadi con il Teatro dell’Opera di Roma. Palazzo Naiadi offre la possibilità agli ospiti e agli appassionati di spettacolo e moda di fare un viaggio alla scoperta dei costumi della Turandot nel corso di ottant’anni di allestimenti teatrali. Inaugurata pochi giorni prima del lockdown, la mostra si svolge nella lobby di Palazzo Naiadi con un allestimento di forte impatto con 14 costumi di scena, curati dalla costumista Anna Biagiotti del Teatro dell'Opera di Roma. La mostra è aperta anche alla città di Roma: può essere visitata da tutti i cittadini, non solo da chi soggiorna in albergo.

Obiettivo della mostra è far conoscere la cultura del teatro e il valore della sartoria teatrale, esempio di arte e artigianato famoso in T il mondo, oltre a estendere il pubblico di chi frequenta il mondo dell’opera.

L'iniziativa è abbinata anche agli spettacoli del Teatro dell'Opera, presentati in streaming su Youtube, tra cui la prima visione assoluta della rappresentazione della Turandot andata in scena alle Terme di Caracalla nel 2015 in onda da mercoledì 3 giugno, in modo che gli spettatori possano assistere all’opera virtualmente e visitare la mostra presso Palazzo Naiadi. La collaborazione prevede anche la possibilità di organizzare delle visite esclusive presso i Laboratori di Scenografia del Teatro dell’Opera di Roma, che sono un vero e proprio gioiello della storia del costume.

«Siamo felici di ospitare questa nuova iniziativa in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma – spiega Piero Magrino, General Manager di Palazzo Naiadi – Ancora una volta intendiamo essere proattivi e promuovere la cultura attraverso sinergie con le eccellenze della capitale». «Con la mostra dedicata ai costumi di Turandot - dichiara Carlo Fuortes, Sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma – proseguiamo con molto piacere la nostra collaborazione con Palazzo Naiadi. Per noi questa mostra è un motivo di grande orgoglio perché la raccolta di costumi è una testimonianza importante della storia del Teatro dell’Opera».

Crisi tra Alessia e Paolo?

I giornali di gossip ne sono sicuri ma loro smentiscono. Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi dopo 6 anni insieme sarebbero in crisi. A conferma del l'indiscrezione ci sono delle foto che ritraggono Alessia da sola mentre il marito - il condizionale è obbligatorio - dormirebbe addirittura fuori casa. Voci, taglia corto la show girl che nega ogni separazione in vista. Che estate sarà per la Marcuzzi? Lo scopriremo nelle prossime settimane.

Samantha, Eleonora e regali per Carlotta

Samantha De Greneth è stata tra le prime amiche ad andare a conoscere la piccola Carlotta figlia di Eleonora Daniele e Giulio Tassoni. Con tanto di post su Instagram Samanta ha informato il mondo web di avere portato a baby Carlotta un sacco di doni in una mega scatola rosa. Eleonora ha ricambiato l’affetto ringraziando l'amica sempre sui Social. «Grazie amore, Carlotta ha gradito» ha detto la conduttrice di Storie italiane che torna a settembre alla guida del suo day time dopo una lunga e serena vacanza.

Alessia, Francesca e Nardi style

Trionfo di rose rosse, postazioni super distanti l'una dall'altra, kit personalizzato di accappatoio asciugamano, gel disinfettante e musica lounge in sottofondo. Questi sono gli elementi del video party lanciato dalla beauty farm da città più elegante di Roma, la Nardi day spa. Millecinquecento metri quadrati di wellness accolgono attrici conduttrici e donne della politica che dal lunedì alla domenica arrivano su prenotazione per un refresh al taglio realizzato da Alessia Nardi una delle 2 eredi di Giancarlo (l'altra è la splendida Francesca) celebrato coiffeur di dive del calibro di Sofia Loren, Gwyneth Paltrow, Anna Safroncick e perfino Megan d'Inghilterra. Questa estate tutti puntano sul corto e sul taglio Alessia fa magie. Bravissime!

Buon compleanno Vincenzo

Ha compiuto i primi 60 ma sembra un ragazzo. È identico al figlio Giulio, il super manager Vincenzo Novari chief di Milano Cortina già fondatore del colosso della telefonia mobile H3g. Geniale e talentuoso, Novari sta lavorando alacremente al suo. Nuovo impegno ma ha trovato spazio per tagliare una splendida torta (la trovate su Instagram) insieme alla compagna Daniela Ferolla ex miss Italia oggi volto di punta di Rai 1 e al figlio neo trentenne Giulio. Al manager simbolo della ripartenza della nostra Italia, affettuosissimi auguri dalla Gazzetta del mezzogiorno!