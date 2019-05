Matrimoni dell'estate in Puglia: Milena Miconi apre le danze

È la prima sposa dell'estate, la più bella certamente per il futuro marito che la ama da venti anni. Oggi pomeriggio alle 16 la splendida Milena Miconi popolarissima attrice di fortunate fiction come Don Matteo e altri titoli, dirà sì al regista Mauro Graiani padre delle sue due figlie. Appuntamento alle Terme di Caracalla a Roma per la cerimonia e poi grande festa alla villa di Vejo dove arriveranno le telecamere di Canale 5 mandate direttamente dall'amica di Milena, Barbara D'Urso. Poche sere fa nel ristorante Alfredo a piazza Augusto Imperatore la sposa ha dato l'addio al nubilato durante una magnifica cena organizzate per le amiche del cuore. Da Nadia Rinaldi che ha cantato bellissime canzoni d'amore fino a Jane Alexander che ha raccontato fra i sorrisi la sua passione virtuale per l'ex segretario dei Ds Piero Fassino fino a Patrizia Pellegrino passando per Fanny Cadeo o Matilde Brandi, le amiche della sposa sono arrivate con fiori, regali, veli candidi ad allietare l'ultima serata da single della Miconi. Tra tagliatelle e squisite tagliate, l'unico maschio ammesso al dinner in rosa era Teo Mammuccari che però ha atteso con pazienza fuori dal ristorante che la futura sposa uscisse per darle un bacio e farle gli auguri. Oggi a Roma a festeggiare Milena ci saranno moltissimi volti noti dello show biz. Stefania Orlando (che si sposa il 1 luglio a Maccarese) l'agente dei vip Alessandro Lo Cascio, Manuela Villa, Roberta Beta, Sandra Milo, Tosca d'Aquino e tantissimi altri pezzi grossi della Rai. Dopo le nozze Milena e Mauro faranno un salto per una velocissima luna di miele in Puglia raggiungendo forse proprio la stessa meta del viaggio di nozze di Stefania Orlando ossia Otranto. Intanto la vigilia elettorale si fa più romantica per il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini che vedrà nel week end la bellissima fidanzata Francesca Verdini. La coppia che naviga a vele spiegate nel mare della passione si è ritagliata anche in queste settimane di faticosa campagna elettorale momenti di dolcezza. Francesca quando può segue Matteo e lui la ripaga di tanta dedizione scappando da lei fosse solo per cenare insieme. Salvini che è molto amato dall'elettorato femminile è un fidanzato premuroso e molto affettuoso. Con Francesca frequenta ristoranti di pesce come Sapore di mare a Roma ma ama pure cucinare a casa. Sui social il potente vicepremier ha postato nei giorni scorsi una foto insieme alla giovanissima compagna con sfondo lacustre. Parè che una delle prossime fughe d'amore della bella coppia sarà sul lago. Auguri. Ma la settimana è stata come al solito densa di appuntamenti mondani. Scopriamo allora quali sono le soft news di oggi.

Dove cenare a Roma

Ci sono i ristoranti blindati come il Tazio di Palazzo Naiadi, nella centralissima piazza della Repubblica a Roma, dove lo stesso Matteo Salvini ha cenato con la fidanzata Francesca Verdini nella prima uscita ufficiale dopo l'anteprima del film Dumbo di Disneyland. O il nuovo Verve una «costola» di Renzo Valeriani patron dell'esclusivo Madre che ha portato in cucina Adriano Magnoli e Antonella Mascolo aprendo le porte di un locale ad alto tasso di gossip patinato. Due settimane fa nella serata inaugurale ecco la Roma pariolina indiscutibilmente glam rappresentata da Michela Quattrociocche, Pippo Inzaghi e tanti altri vip. Qui, si prenota un tavolo in bella mostra per farsi vedere o per postare poi la foto sui social isolando elementi del menu o immagini del backstage. Insomma, andare a cena in certi casi è un vero e proprio mestiere: l'immagine in tempi dove il food è dominante si fa scegliendo le tavole giuste e di alto livello, dove una cucina di ricerca diventa l'attrattiva principale insieme a un luogo accogliente e lussuoso. A parte le novità, esistono locali nella capitale dove è un must fare tappa almeno una volta. Attenti a non sbagliare perché la geografia mondana cambia in un istante. La movida radical e chic di viale Parioli si ritrova da Palmerie a piazza Ungheria, fusion, asiatique in salsa borghese. Ci puoi trovare Luca di Montezemolo ma anche Francesco Totti con Ilary Blasi, Elisabetta Gregoraci e Melissa Satta. Restando in area parioli i veri vip puntano sull'Euclide di Vito Tricarico che accoglie Gianni Morandi, Andrea Carnevale, Maria Monsé, Penelope Cruz e perfino Antonio Banderas. Al primo piano nobile del ristorante pizza con lievito madre e mozzarella di Gioia del colle servita su piatti di porcellana in un contest dove prevalgono rose bianche, lilium e trionfi di peonie rosa fucsia. Tra Nina's e Gina scende il primo mentre il secondo è sempre sold out. Piccolo e scenografico ristorante situato nella riservatissima via Plana a due passi da piazza euclide, Gina è meta di volti noti dello show biz come Matilde Brandi o Samantha de Greneth ma anche Belen con Stefano De Martino ed il piccolo Santiago. Giovedì scorso cena blindata con banchieri e giornalisti per l'avvocato ostunese Michele Conte reduce da un tour di fortunati business sull'asse Torino-Roma.

Dove va la business community

La business community pranza invece da Madre. Nella splendida cornice del Roma Luxus Hotel si trova, infatti, un giardino rigoglioso, una dimora luminosa calda accogliente, che come una madre ci accompagna in ogni momento della giornata dalla colazione fino a tarda notte. L’atmosfera è ospitale e rilassante, il tempo sembra scorrere lento, eppure, osservando con più attenzione non ci si ferma mai. Una madre che ci abbraccia e ci trasmette ci insegna a “condividere e distribuire le pietanze preparate con lo stesso amore che solo una madre ci può mettere. Manager, banchieri e imprenditori sono il target di riferimento di questo locale avvolgente che piace tanto anche alla bella Fanny Cadeo che ci porta la mamma Rosanna e la piccola figlioletta Carol. Altro posto da provare è il Ginger Sapori e Salute al Pantheon, un luogo dove il cibo è convivialità, è il piacere di stare con la famiglia, gli amici e le persone che si amano. Prodotti locali, frutta esotica, verdure di stagione, carne e pesce freschi, spezie e l'olio extravergine di oliva: tutto ciò che Sharon Landersz, chef di Ginger mette nel piatto è selezionato con impegno per offrire il meglio. Il «qualitel» del menu è di tutto rispetto. Ma su tutti adesso che arriva la bella stagione si staglia la sola terrazza con piscina affacciata sui tetti di Roma. A metà maggio Niko Sinisgalli e la moglie Maria Rosito hanno inaugurato il Posh del Tazio. Tavoli bianchi cocktail favolosi e cene a base di ostriche e aragoste a bordo piscina come non accade in nessun altro ristorante della capitale. La perla dei Sinisgalli è già opzionata da ricchi arabi americani e russi. Cenare al Posh non è alla portata di tutte le tasche ma è una esperienza rara. E per viverla non si bada a spese of course...



Adriana top in Rai

Adriana Volpe è sempre più bella e brava. Poche sere fa la splendida conduttrice tv si è fatta notare alla cena del Centro alti studi Averroé a Roma dove è stato dato un prestigioso riconoscimento come ambasciatore di pace al ricchissimo imprenditore di Trani Giuseppe Pierro leader del colosso Ad majora. Abito lungo ricercatissimo, la Volpe ha incantato il parterre dove c'erano banchieri ministri e politici di classe A. Adriana è in rampa di lancio a viale Mazzini per conquistare un nuovo programma dopo i successi di Mezzogiorno in famiglia. Quale sarà la sua nuova rete? Ah, saperlo....