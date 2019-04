Pasqua vip in Puglia: Bova e Rocio in Valle d'Itria, Drew Barrymore in Salento

È la spiaggia più elegante del litorale di Capitolo, il lido chic dei baresi ed è frequentata anche adesso nella tarda primavera da multimuliardari arabi o americani pronti a spendere cifre importanti per una colazione pieds dans l'eau a base di ostriche e vini rosati del Salento. Anche la stampa internazionale di prestigio - da Forbes al Time - pensa che il posto più incantevole e lussuoso della Puglia sia La Peschiera, albergo-bijoux gestito dal top manager Andrea Sabato che già si occupa con successo del relais Il Melograno. Ebbene, proprio qui, nel long week end che va da Pasquetta al 1 maggio sono attesi volti famosi dello show biz mondiale. Così, con buona pace di quanti sostengono che giù al Sud arrivano soltanto vip di seconda fila, i rumors della vigilia scommettono sulla presenza di Drew Barrymore che era stata già data in arrivo, qualche settimana fa, nella capitale del barocco, a Lecce.

Qui, dove vengono a rilassarsi Mika e Raoul Bova con la deliziosa Rocio Munoz e le figlie, la privacy è garantita da un rigoroso protocollo che vieta a chiunque lavori a La Peschiera di fornire la minima informazione sugli ospiti della sontuosa magione. Di sicuro, vip o nip, la Puglia e la Basilicata per Pasqua sono sold out da giorni. Secondo gli operatori del settore, il turismo in questi splendidi territori pare destinato a crescere del 25 per cento rispetto alle cifre dello scorso anno con un picco dei consumi di lusso dunque strutture a cinque stelle patinate come la Tenuta Moreno di Mesagne o lo scenografico Monte Sarago l'unico albergo con piscina affacciata sulle bellezze artistiche e naturalistiche della Città Bianca. Restano a casa a Cellino San Marco nelle Tenute Carrisi Al Bano e Loredana Lecciso che trascorreranno la pasquetta in famiglia fra barbecue e qualche bagno di sole a bordo della magnifica piscina di pietra viva.

Lo scorso anno vennero a consumare le vacanze pasquali a Lecce la bella e bionda conduttrice tv Angela Melillo (tornata piacevolmente sul piccolo schermo in questo periodo a Storie italiane di Eleonora Daniele su Rai 1) e il compagno Cesare Sanmauro noto avvocato e professore univeristario mentre nei prossimi giorni potrebbero farsi vedere l'attrice Caterina Milicchio e il multimiliardario Francesco Pulcini con la figlia Alice. In volo da Montecarlo dove sono in vacanza con la bella Fanny Cadeo e la piccola Carol, i Pulcini sono dati in arrivo in una faraonica villa nell'agro di Locorotondo super accessoriata e dotata di elipista per l'atterraggio di voli privati. Ma ci fa piacere scrivere che, a parte luoghi off limits, è corsa all'ultima prenotazione possibile nei ristoranti più belli della Puglia che offrono qualità a prezzi accessibili. È il caso del Tito Schipa di Ostuni controllato dal presidente dei giovani industriali pugliesi Gabriele Menotti Lippolis, giovane e capace talento di Francavilla Fontana che propone un brunch di Pasquetta a poco più di 20 euro a persona. Va dato atto a Gabriele che pure ha aziende in tutta Italia di voler investire con determinazione nella sua terra sia con il Tito che con il White club di Quarto di monte il lido più cool della regione. «È necessario aprirsi e far sì che il turismo pugliese sia alla portata possibilmente di tutte le tasche» sottolinea l'imprenditore neo papà della bellissima Ludovica nata dalle nozze con la commercialista Marianna Pacifico. Ma torniamo alla settimana appena conclusa sul piano social mondano perché di news soft ne abbiamo molte e come sempre ve le raccontiamo in esclusiva.



Festa di compleanno per la bionda e spumeggiante Vittoriana Abate giornalista Rai del talk show Porta a Porta che ha spento le sue prime 40 e tot candeline nella lussuosa cornice del ristorante «Profumo» immerso nel verde patinato di Roma nord. Martedì 16 la bella Vicky ha riunito oltre 230 amici per aperitivo e dinner super esclusivi. Doppio cambio di mise per la Abate che era coccolata dal fidanzato il lanciatissimo parlamentare leghista Simone Billi conosciuto lontano da quei palazzi della politica che la giornalista conosce da vicino. A brindare con Vittoriana in primis Bruno Vespa e tanti amici importanti a partire dal direttore del tg2 Gennaro Sangiuliano fino alla conduttrice di Buongiorno Benessere Vira Carboni arrivata all'appuntamento con il marito ex parlamentare della Margherita Renzo Lusetti. Nel parterre Maria Antonietta Spadorcia, Valentina Bisti, Cecilia Primerano, Roberta Bruzzone oltre a moltissimi magistrati e deputati della maggioranza. Tra le note più suggestive della serata un romantico lento che Vittoriana ha ballato con Vespa. Tra torta e champagne mille doni per la Abate a cui vanno anche i nostri più calorosi auguri di buon compleanno.

Grande successo per l'apertura a Roma di «Shiroya», ristorante di cucina giapponese tradizionale che propone ricette autentiche della cultura nipponica. A voler offrire ai romani un viaggio gastronomico nel Sol Levante è Sabrina Bai, giovanissima imprenditrice che, grazie al sostegno di Dario Laurenzi della Laurenzi Consulting, è riuscita a realizzare un locale che fosse riflesso della sua idea di gastronomia: far conoscere attraverso i piatti della tradizione una terra lontana e misteriosa come il Giappone, che spesso si ritiene di conoscere ma che, in realtà, riserva mille sfaccettature affascinanti e piene di storia. Il nome Shiroya riporta infatti a un'accoglienza familiare e conviviale con un richiamo al nome di Sabrina. A curare il vernissage la brava Belinda Bortolan che si occupa dell'hotellerie di lusso e dei ristoranti stellati più rinomati della Roma bene. Altro indirizzo gettonatissimo è quello del new roof del Bernini l'albergo di Bernabò Bocca, l'imprenditore sposato con Benedetta Geronzi figlia di Cesare ex potentissimo banchiere romano. Al Bernini sono di casa Sabrina Ferilli, Matteo Renzi ma anche Claudia Gerini e Sarah Felberbaum oltre a Francesco e Ilary Totti.



Lei è Ambra Angiolini la bella e brava attrice ex di Francesco Renga che pochi giorni fa ha pranzato al Bolognese di piazza del Popolo con amici nelle sale interne mentre all'aperto era sold out. E se Ambra mangiava nel ristorante romano di piazza del Popolo il suo compagno anzi promesso sposo Massimiliano Allegri si è fatto notare nell'esclusivo Euclide nella omonima piazza ai Parioli. Il lussuoso risto bar di Vito Tricarico il grande imprenditore pugliese trapiantato con enorme successo a Roma è meta di vip quasi ogni giorno all'ora dell'aperitivo o del the. Tra gli aficionados Nathalie Caldonazzo, Alessia Marcuzzi, Luca Cordero di Montezemolo, Maria Monsé che qui ha festeggiato le nozze o Gianni Morandi. Tutti pazzi per le focacce baresi o per i finger food a base di pesce che il mitico Vito si fa arrivare insieme a frutta e verdura tre volte alla settimana da Conversano o da Mola di Bari.



Venerdi scorso cioè il 13 aprile Beppe Convertini è stato visto uscire alle 9 e mezza del mattino dalla stanza dell'ad Rai, Fabrizio Salini al settimo piano di viale Mazzini. Fortemente amato dai 5 stelle e apprezzato per le sue doti ed il talento, l'attore di Martina franca è il nome forte dei palinsesti estivi di Rai 1. Beppe sarebbe in pole position per «La vita in diretta estate» che sarà condotto da Lisa Marzoli conduttrice e giornalista del tg2 amica del direttore di Rai 1 da tempi non sospetti. La bionda Lisa sposata con un importante imprenditore e mamma di una bellissima bimba, Ginevra, ha avuto già parecchie proposte di programmi ma sarebbe intenzionata ad accettare dopo l'estate una striscia invernale nel day time. Convertini che sta pubblicizzando il suo libro in molti programmi di Rai 1 è in corsa invece anche per l'inverno insieme ad alcuni giornalisti stimatissimi da Maurizio Costanzo come Pierluigi Diaco. Insomma visto che si tratta di un pugliese che fa molto per la sua Puglia auguri da parte nostra per mille successi. Caro Beppe vada come vada... sarà comunque un successo!