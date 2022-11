Foggia, ragazzo investito mentre attraversava la strada: è gravissimo. È il secondo caso in Puglia nel giro di una settimana

FOGGIA - Gravissimo incidente stradale, poco fa, in via Natola un ragazzo è stato investito da un auto, pare sia stato investito mentre attraversava la strada in compagnia di un'amica anch'essa in ospedale sotto shock dove un giovane è stato investito in pieno da un'autovettura.

Secondo una primissima e parziale ricostruzione, il ragazzo stava attraversando la strada a piedi quando è stato travolto dal mezzo che sopraggiungeva.

L'impatto è stato violentissimo, con la vittima che ha sfondato il parabrezza del veicolo. Sotto choc l'investitore, che si è fermato per chiedere aiuto.

Sul posto, un'ambulanza del 118 e un'auto medica i cui operatori hanno trasportato il ferito in gravi condizioni al pronto soccorso. Ora è ricoverato in rianimazione.