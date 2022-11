CERIGNOLA - Tre ventenni sospettati dopo la denuncia sporta dai genitori di una ragazza 13enne che ha riferito loro di essere stata violentata in un garage all'interno di un autoparco in una zona periferica di Cerignola. Il fatto sarebbe avvenuto lo scorso 28 ottobre, sulla vicenda gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. Nella zona in cui sarebbe avvenuta la violenza ci sono numerosi garage spesso affittati dai ragazzi ed utilizzati come sale prove per gruppi musicali o per trattenersi nelle serate invernali.

Secondo quanto si è appreso dopo la denuncia dei genitori, la ragazza conosceva solo uno dei tre giovani sospettati, un diciannovenne con cui aveva fissato l'appuntamento nel garage. Ma all'incontro si sarebbero presentati altri due amici del 19enne, due ventenni, che secondo quanto raccontato dalla ragazza ai genitori avrebbero abusato di lei. Sulla vicenda continuano le indagini, ma ieri non è trapelato nulla di più di quanto non fosse emerso lunedì quando il caso è scoppiato. La famiglia della vittima ha sporto regolare denuncia al commissariato.

«Attendiamo gli sviluppi processuali per decidere una costituzione di parte civile come amministrazione comunale nel processo a carico dei responsabili della violenza sessuale in danno della 13enne». Lo ha detto il sindaco di Cerignola (Foggia), Francesco Bonito, intervenendo sullo stupro subito la sera del 28 ottobre scorso da una adolescente da parte di un 19enne e due 20enni in un garage alla periferia del comune foggiano. «L'amministrazione comunale - aggiunge il primo cittadino - vuole far sentire la sua voce in difesa dei cittadini più deboli». I tre presunti autori dello stupro sarebbero già stati identificati negli attimi immediatamente successivi la denuncia sporta dai genitori della vittima il giorno dopo lo stupro. A quanto è dato sapere, la 13enne sarebbe anche stata indotta a far uso di hascisc.