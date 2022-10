Cerignola, 77enne si sente male alla guida: carabinieri lo soccorrono

CERIGNOLA - I carabinieri hanno soccorso un pensionato di 77 anni colto da malore mentre era alla guida della sua autovettura. Il fatto è accaduto in corso Scuola Agraria a Cerignola, nel Foggiano. Li i militari hanno notato un’autovettura procedere a zig zag lungo quel tratto di strada, mettendo a rischio la sicurezza degli altri automobilisti. I carabinieri hanno quindi bloccato il veicolo e da subito si sono accorti che il pensionato era in gravi difficoltà: era in stato confusionale e non riusciva a respirare. In pochi istanti si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Subito dopo sono arrivati gli operatori del 118 che hanno accertato un potenziale ictus in atto. L’uomo è stato trasportato al Policlinico Riuniti di Foggia dove è tuttora ricoverato ma le sue condizioni sono stabili.