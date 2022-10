Foggia, in piazza tavolini e impianti abusivi: sanzioni per occupazione suolo pubblico

FOGGIA - Ieri sera la polizia locale ha fatto dei controlli in piazza Federico II, nel centro storico del capoluogo dauno, per quanto riguarda illegalità legate all'occupazione abusiva di suolo pubblico. Controllate 5 attività commerciali e sanzionate 2 irregolarità: in un caso l'esercente aveva occupato il suolo pubblico con un tappeto di circa 50mq e con un sistema di illuminazione privo di autorizzazione. Nell'altro c'erano sedie e tavolini abusivi. Rimosso anche un bancone in legno lungo circa due metri, 2 panche e due pali in ferro.