Foggia, auto contro moto: ferita una ragazza

FOGGIA - Incidente stradale questo pomeriggio tra auto e moto in via Sant'Alfonso a Foggia. Ad entrare in collisione sono stati un Liberty ed una Citroen, per cause che dovrà stabilire la Polizia Locale intervenuta sul posto. Dopo l'urto, la conducente della moto è rovinata al suolo. Trasportata in pronto soccorso, le sue condizioni non dovrebbero essere preoccupanti.