Foggia, omicidio Traiano condanne confermate

FOGGIA - Troppo grave il fatto anche per la sua efferatezza per concedere la “messa alla prova” al presunto assassino; né regge la tesi difensiva dell’omicidio preterintenzionale, smentita dal video dell’aggressione registrato dalle telecamere del locale. Ecco perché la sezione minorile della corte d’appello di Bari ha confermato la condanna a 16 anni del foggiano che da minorenne partecipò con tre presunti complici alla sanguinosa rapina del 17 settembre 2020 nel bar-tabaccheria “Gocce di caffè” di via Guido Dorso in cui fu accoltellato ad un occhio proprio dal ragazzo, il titolare Francesco Traiano di 38 anni, morto in ospedale il 9 ottobre dopo 22 giorni in coma. Il presunto omicida (classe 2003) fu arrestato il 25 febbraio 2021 dalla squadra mobile insieme a 4 presunti complici maggiorenni: fu portato nell’istituto minorile Fornelli di Bari, una volta raggiunta la maggiore età è stato trasferito in carcere.

Riconosciuto colpevole di omicidio volontario, rapina che fruttò un centinaio di euro, furto dell’auto usata per la fuga e spaccio di eroina il foggiano fu condannato il 15 ottobre 2021 a 16 anni dal gup del Tribunale per i minorenni di Bari al termine del processo abbreviato con sconto di un terzo della pena. Durante le udienze confessò dicendosi pentito, e sostenendo che non voleva uccidere Traiano: lo fece durante una colluttazione. In appello l’accusa chiedeva la condanna a 15 anni e 6 mesi.

L’avvocato Francesco Santangelo nel ricorso in Cassazione riproporrà le richieste avanzate in primo e secondo grado: messa alla prova dell’imputato, in subordine derubricazione del reato in omicidio preterintenzionale con sconto di pena. La messa alla prova prevede che l’accusato che abbia confessato sia portato in una comunità per tre anni durante i quali si sospende il giudizio, e venga valutato da psicologi e assistenti sociali nel percorso rieducativo e di recupero: se il percorso ha esiti positivi, c’è il proscioglimento. In appello l’avv. Santangelo ha rimarcato come le relazioni sul comportamento dell’imputato stilate da psicologo, assistenti sociali e direttore del carcere minorile siano positive, e ci siano quindi i presupposti per la messa alla prova.

“Nonostante il corretto comportamento tenuto dall’imputato durante la detenzione” scrive la corte d’appello nelle motivazioni del verdetto “e il suo pentimento, ci sono plurimi elementi a deporre in senso sfavorevole alla messa alla prova. E’ innegabile che quanto più grave è il reato anche per le modalità, tanto più improbabile è la possibilità del serio e credibile ravvedimento del reo. I fatti denotato particolare efferatezza e spietatezza, si è venuta quindi a creare una profonda frattura con la società il cui superamento richiede tempo, non risolvibile nei tre anni previsti dalla messa alla prova”. Quanto alla confessione, è “arrivata tardivamente quando già erano stati acquisiti a carico dell’imputato elementi sufficienti per affermarne la responsabilità. Inoltre le dichiarazioni ammissive non sono pienamente genuine perché in parte smentite dal video dell’aggressione, come quando l’imputato nega di aver colpito con calci Traiano ormai inerme a terra, o quando afferma che la vittima si difese aggredendolo”.

I giudici hanno poi spiegato perché non si trattò di omicidio preterintenzionale, tesi sostenuta dal difensore perché fu inferta una sola coltellata e avvenne durante una colluttazione. “L’imputato fece irruzione nel bar già brandendo il coltello” la replica dei giudici “e non indugiò minimamente di fronte a Traiano, neanche per minacciarlo con l’arma, preferendo aggredirlo direttamente e colpendolo con estrema violenza. Quella mortale inoltre non fu l’unica coltellata inferta; furono invece multiple benchè schivate da Traiano; pertanto anche la pluralità dei fendenti, per quanto uno solo andato a segno con conseguenze letali, depone per l’accettazione dell’evento morte da parte dell’imputato”.