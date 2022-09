Foggia, in fiamme negozio d'abbigliamento in pieno centro

FOGGIA - Un incendio è divampato la scorsa notte nel magazzino di un negozio di abbigliamento in pieno centro a Foggia. Si tratta di un esercizio commerciale ubicato in via Saseo. A far scattare l'allarme è stata la colonna di fumo nero che fuoriusciva dalla struttura. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che erano nelle vicinanze per un'altra chiamata. E' stata proprio l'immediata azione dei pompieri a limitare le fiamme e a contenere i danni. Da un primo sopralluogo, non è stato trovato liquido infiammabile o residui di esplosivo, quindi si indaga per capire cosa ha provocato l'incendio.